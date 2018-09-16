Фрэнк Лэмпард впервые в тренерской карьере был удален арбитром

Сегодня, 13:25

Знаменитый экс-футболист "Челси" возглавляет клуб второго по силе дивизиона Англии

Фрэнк Лэмпард. Фото ФК &quot;Дерби Каунти&quot;
Фрэнк Лэмпард. Фото ФК "Дерби Каунти"

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард был удален в матче седьмого тура Чемпионшипа с "Ротерхэмом" (0:1), сообщает BBC. 40-летний английский специалист был удален за спор с резервным арбитром встречи. Лэмпард был недоволен решением судьи дать красную карточку полузащитнику "Дерби Каунти" Тому Лоуренсу в начале второго тайма, а также попытался оспорить назначение пенальти в ворота своей команды.

Отмечается, что именно реализация пенальти позволила "Ротерхэму" одержать победу.

Данное удаление стало первым в тренерской карьере Лэмпарда, который возглавил "Дерби" перед началом текущего сезона.

Сезон-2017/18 "Дерби" закончил на шестом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Последний раз клуб выступал в АПЛ в 2008 году.

Лэмпард завершил карьеру игрока в феврале 2017 года. Большую ее часть он провел в "Челси" (2001-2014 годы), с которым трижды стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. Также полузащитник играл за "Вест Хэм", "Суонси", "Манчестер Сити" и клуб MLS "Нью-Йорк Сити". В его активе 106 матчей и 29 голов за сборную Англии.

Кстати, ранее еще один легендарный экс-игрок "Челси" Джон Терри отказался переходить в "Спартак" из-за своей красавицы-жены.
футбол, чемпионат Англии, Фрэнк Лэмпард, Дерби Каунти

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Источник:

Championat.ru

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