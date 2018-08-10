"Фрозиноне" могут не пустить в Серию А из-за игроков, бросавших мячи на поле во время игры

Как сообщает Football Italia, "Фрозиноне" может лишиться права выступления в Серии А. В финале плей-офф "Фрозиноне" обыграл "Палермо" и заслужил право выступать в серии А в новом сезоне. Однако в ответном матче (2:0) игроки "Фрозиноне" со скамейки запасных целенаправленно выбрасывали мячи на поле, срывая атаки "Палермо".

"Канарейки" были оштрафованы на 25 тысяч евро. Однако Национальный олимпийский комитет Италии посчитал наказание недостаточным и может лишить "Фрозиноне" прописки в серии А. Место "Фрозиноне" может занять "Палермо".

Добавим, что в новом сезоне чемпионата Италии зрителям покажут видеоповторы для арбитров. Они будут показаны лишь только после того, как судья уже принял свое решение.

Кстати, "Фрозиноне" не единственный клуб, что может лишиться места в Серии А. "Кьево" могут отправить в низшую лигу из-за махинаций с доходами.

Также мы сообщали, что в Италии за последние 16 лет обанкротились 153 футбольных клуба.

Наиболее громкими историями банкротств в Италии были ситуации с той же "Пармой" и "Фиорентиной".

Напомним, что в мае в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играх. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.