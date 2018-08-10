"Фрозиноне" могут не пустить в Серию А из-за игроков, бросавших мячи на поле во время игры

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Скандалы в чемпионате Италии продолжаются

"Фрозиноне" могут не пустить в Серию А из-за игроков, бросавших мячи на поле во время игры

Как сообщает Football Italia, "Фрозиноне" может лишиться права выступления в Серии А. В финале плей-офф "Фрозиноне" обыграл "Палермо" и заслужил право выступать в серии А в новом сезоне. Однако в ответном матче (2:0) игроки "Фрозиноне" со скамейки запасных целенаправленно выбрасывали мячи на поле, срывая атаки "Палермо".

"Канарейки" были оштрафованы на 25 тысяч евро. Однако Национальный олимпийский комитет Италии посчитал наказание недостаточным и может лишить "Фрозиноне" прописки в серии А. Место "Фрозиноне" может занять "Палермо".

Добавим, что в новом сезоне чемпионата Италии зрителям покажут видеоповторы для арбитровОни будут показаны лишь только после того, как судья уже принял свое решение.

Кстати, "Фрозиноне" не единственный клуб, что может лишиться места в Серии А. "Кьево" могут отправить в низшую лигу из-за махинаций с доходами.

Также мы сообщали, что в Италии за последние 16 лет обанкротились 153 футбольных клуба
Наиболее громкими историями банкротств в Италии были ситуации с той же "Пармой" и "Фиорентиной".

Напомним, что в мае в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играхВ состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.
футбол, чемпионат Италии, Фрозиноне

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Источник:

Sport.ru

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