"Фу, мать вашу, меня аж бомбит!": по хейтерам Регины Тодоренко проехалась жена экс-капитана "Динамо"

Жена бывшего капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина жестко заступилась за телеведущую Регину Тодоренко, которую лишили звания "Женщина года" за ее высказывания на тему домашнего насилия. По мнению Тодоренко, женщины, ставшие жертвами насилия, должны задаться вопросом: "А что они сделали, чтобы мужья их не били?".

"Я вот не перестаю удивляться нашим людям!!! – написала у себя в Instagram возмущенная Ирина Морозюк. – Сколько злобы и ненависти живет в их сердцах! Я думаю, вы все слышали о скандале, в который попала Регина Тодоренко... Где она не совсем правильно выразила свое мнение о домашнем насилии, чем обидела многих людей, которые были этому подвергнуты... Соответсвенно, на нее обрушилась тонна оскорблений, грязи и пролилась ненависть от подписчиков и от известных личностей. И я их понимаю отчасти, так как сама выросла в семье, где насилие было обычным образом жизни! Лупили меня за все на свете и на постоянной основе! НО... Сейчас о Регине. Я просто не могу на это смотреть. Вы внатуре, люди?! Чем вы все лучше тех тиранов, которые совершали насилие над вами?! Регина предстала перед вами с извинениями! Дважды!!! И дважды публично, думаю, было и личных извинений много! Попросила прощения и приняла тот факт, что была не права или не так выразилась. Так почему вы продолжаете тиранить и вести психологическое насилие над человеком?! Все, с*ка, из нас ошибаются!!!! Без исключений!!! Так начните с себя! Научитесь понимать, прощать, а не ежедневно строчить сотни сообщений, создавая, мать вашу, хештеги. Фу, с*ка, меня аж бомбит!!!"

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После этого поста фолловеры Ирины Морозюк вступили с ней в словесную перепалку. "Регина Тодоренко стала извиняться только тогда, когда контракты с ней начали разрывать, испугалась за денежки. Если она считает, что любой мужик может бить свою женщину, то так ей и надо", – возразила Ирине Морозюк одна из подписчиц. На что Ирина отреагировала: "Вот о таких людях, как вы, и написан мой пост".

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