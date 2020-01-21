Футбол – игра коллективная! Из-за эгоизма игрока команде отменили верный гол

В момент передачи было положение "вне игры"

Курьезный эпизод произошел в чемпионате Египта по футболу. Во время одной из атак игрок нападения решил проявить эгоизм при взятии ворот, что вылезло боком для его команды.

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Поступок нападающего оказался чрезвычайно глупым. В контратаке его партнер проявил расторопность и, опередив двух защитников, ударил мяч в направлении ворот. Дело происходило за пределами штрафной площадки. А вратарь, который выскочил на перехват оказался не у дел: "снаряд" пролетел у него над головой. Мяч летел в пустые ворота, когда форвард атакующей команды решил переписать авторство гола на себя. Буквально в метре от линии ворота он со всей силы добил мяч в ворота.

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Судьи сразу сориентировались в ситуации, отменив гол из-за офсайда.

Защитники тоже постарались быстро воспользоваться ситуацией и разыграть свободный удар, чтобы арбитры вдруг не передумали. При этом розыгрыш был произведен ударом по катящемуся мячу, но это уже никого не заинтересовало.

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