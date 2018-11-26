Футбол на Овечьих островах: "агент 07" из Украины на поле бога Тора

В нынешнем сезоне сборная Украины удачно выступила в Лиге наций и досрочно вышла в элитный дивизион лучших европейских команд. Важным фактором для достижения успеха на международном уровне является развитие массового футбола во всех регионах страны. В этом году энергетическая компания ДТЭК выделила более семи миллионов гривен на постройку футбольных площадок, покупку инвентаря и подготовку тренеров. Планируется открытие проекта "Давай, играй" даже в поселке с населением всего 1700 человек (Демьянов, Ивано-Франковская область). Как показывает опыт, даже команда из небольшого села может делегировать футболистов в национальную сборную.

Мы продолжаем рассказывать о "карликовых" национальных командах, которые очень быстро выросли из "коротких штанишек" благодаря развитию массового футбола и строительству искусственных полей. И пускай, там еще играют любители, но с ними уже начинают считаться и суперпрофессионалы. К примеру, прошлый раз мы говорили о команде Гибралтара с главным форвардом тюремным надзирателем, которая обыграла Армению со звездой лондонского "Арсенала" Генрихом Мхитаряном. Сегодня – не менее колоритная сборная Фарерских островов, чьи цвета защищают игроки из сел с населением всего в несколько сотен человек…

… В северных водах Атлантики раскинулась группа "Овечьих островов", а по-нашему – Фареры. На 18 островах живут 50 тысяч человек. Говорят, на всей территории – всего три перекрестка со светофорами. Острова входят в состав Королевства Дании как автономный регион, но сами решают большинство государственных вопросов. В том числе, сами играют в футбол на международном уровне. Кстати, главный стадион – "Торсволлур", что в переводе означает "Поле бога Тора". Арена вмещает 7 тысяч человек – а это 14% всего населения!

Игру с мячом на острова еще в позапрошлом веке завезли моряки. А первый футбольный клуб – "Тверойри Болтфелаг" – был основан в 1892 году в деревушке Тверойри, где ныне живет около тысячи человек. В последующие годы в рыбацких поселках любители создавали и другие команды, а по выходным рубились с соседями. Никакой системности тогда в фарерском футболе не существовало и все смахивало на наши дворовые баталии.

Выглядит парадоксально, но, когда на континенте бушевала Вторая мировая война, на Фарерских островах организовали первый официальный чемпионат по футболу – в 1942 году. С 1955-го начали проводиться внутренние кубковые состязания. А 13 января в 1979 года была основана Федерация футбола Фарерских островов. Первым делом за что взялась федерация, было строительство по всей стране искусственных футбольных полей, что дало толчок к бурному развитию футбола в столь суровом северном климате.

Структура. Чемпионат Фарерских островов состоит из четырех дивизионов. В первых трех играет по 10 клубов, в последнем – три группы по 6 команд. Большинство клубов любительские или полупрофессиональные. Кроме того, на Фарерах две женские лиги, а также проводятся соревнования среди детских, молодежных и ветеранских команд.

Украинец на Фарерах. Несмотря на любительский статус большинства фарерских команд, заглядывают на острова и легионеры. Привлекает их уровень жизни и абсолютная безопасность. На Фарерах закрывать домашнюю дверь на ключ – дурной тон.

Во многих командах есть игроки из Бразилии, Голландии, Дании, Швеции, Ганы, Камеруна... А вот в клубе "07 Вестур" выступает украинский полузащитник Кирилл Силич. 28-летний одессит перебрался на острова в этом году из литовской "Йонавы". Силич отыграл 24 матча и забил 2 гола в сезоне, однако это не помогло его команде. "07 Вестур" занял последнее место и покинул Премьер-лигу.

Сборная. Свой первый матч сборная Фарерских островов провела летом 1930 года, когда обыграла Шетландские острова – 1:0. В дальнейшем команда время от времени собиралась, чтобы провести "товарняки" с соседями – Гренландией, Аландскими островами, Исландией. А после двух подряд побед на Островных играх – в 1989 и 1991 года – сборная Фарерских островов вышла на официальный уровень. Получив признание от УЕФА и ФИФА, команда начала отбираться на чемпионаты мира и Европы. А от Островных игр отказались – слишком слабые соперники у них были.

В 1990 году "рыбаки" впервые стартовали в отборе на чемпионат Европы и в дебютном же матче сотворили сенсацию, обыграв крепкую Австрию – 1:0. Та виктория получилась по истине героической, ведь матч проходил на нейтральном поле в Швеции – на островах попросту не нашлось ни одного стадиона, соответствующего нормам соревнования, а единственный гол забил Торкиль Нильсен, работавший продавцом в строительной компании.

Сам Торкиль после матча как ни в чем не бывало отправился в роддом, где в этот момент его жена рожала первенца, а все Фареры еще неделю отмечали грандиозную победу. Позже 12 сентября стало национальным праздником. В том отборе Фареры еще сыграли вничью с Северной Ирландией и завершили квалификацию на последнем месте в группе, но победа над австрийцами считалась самым ярким событием в истории.

Превзошли его Фареры в 2015 году, случилось это в отборочном турнире на Евро-2016. В четвертом туре островитяне, проигравшие все предыдущие матчи, пожаловали в гости к экс-чемпионам Европы грекам и сенсационно обыграли их – 1:0, а спустя полгода повторили свой подвиг уже дома – 2:0. На тот момент Греция занимала 18-е место в мировом рейтинге, а Фареры – 169-е!

В середине 2000-х фарерские любители пересекались на футбольном поле со сборной Украины. Жребий свел команды в отборе на чемпионат Европы 2008 года. Украинцы дважды обыграли Фареры (2:0 и 5:0), но гостевой поединок врезался в память надолго. Играть довелось в марте, что при местном климате никак не располагает к футболу, да и газон стадиона больше напоминал огород.

В этом году УЕФА проводил новый турнир для сборных – Лигу наций, причем команды были разделены на Лиги по силе. Фареры тоже приняли участие и попали в Лигу D. В своей группе островитяне выступили удачно – они не заняли последнее место! Победа над Мальтой, ничьи с Мальтой и победителем группы Косово.

Футболисты сельских команд. Невероятно, но все футболисты из заявки сборной Фарер (а это 23 человека) стоят всего 2,4 миллиона евро! Для сравнения, игроки сборной Косово, с которой фарерцы сыграли вничью, оцениваются экспертами в 15 раз дороже – в 38 млн.

Звезда команды – нападающий Йохан Суймун Эдмундссен, он единственный играет в стране футбольной "большой пятерки" – в Германии. Правда, там он выступает за "Арминию" из второй по силе лиги. В свои 27 лет он сыграл в 52 матчах за сборную – больше, чем кто-либо другой в нынешней команде.

А кто играет в этой "карликовой" сборной? Конечно, это уже не та лихая команда Фарер 90-х, когда в ее составе бегали стоматолог, водитель, учитель, булочник, музыкант, работник по древесине и заготовщик рыбы. Но и нынешние футболисты национальной команды – не слишком профессионалы в современном понимании.

Половина состава играет на родине. На взгляните на эти клубы! Например, команда "Викингур" из деревни Нордрагот делегировала в сборную трех человек. В самом поселке 567 жителей, хотя местный стадион может вместить целых 1600 зрителей – видимо, если на какой-то суперматч приедут из соседних сел. А может, на случай приезда фанатов столичных команд, ведь в Торсхавне целых 13 тысяч жителей. Как бы там ни было, но именно в этом городе сейчас играет капитан сборной Фарер – защитник Альти Грегерсен. В соцсетях у него 187 подписчиков – треть населения города! Интересно, что, помимо футбола, он работал на рыбзаводе, а также занимался поиском рекламы в местную газету. Наверняка, при населении в несколько сотен человек рекламодателей не очень-то и много.

Деревня Рунавуйк представлена в сборной двумя футболистами. Население этого портового поселка всего 470 человек, кроме рыбного завода и стадиона, вмещающего целых две тысячи зрителей, там ничего и нет. Нападающий местного клуба "НСИ" и национальной сборной Клеминт Ольсен в свободное время работает по дереву, а за 19 матчей в составе сборной Фарерских островов он не забил ни одного гола. Вот уж и правда – "деревянный"!

МИЛЛИОНЫ НА РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В УКРАИНЕ

Компания ДТЭК в 2018 году направила на развитие детского любительского футбола в Украине 7,6 миллиона гривен. Благодаря совместному с ФК "Шахтер" проекту "Давай, играй!", для украинских детей организовали бесплатные занятия и регулярные соревнования, для их тренеров-волонтеров – профессиональную подготовку, стажировку и мастер-классы с европейскими специалистами. Спортсменов обеспечили всем необходимым инвентарем и амуницией. Так что вполне возможно, что в будущем, наши дети будут представлять нашу страну на знаменитых стадионах Европы. В 2018 году проект "Давай, играй!" продолжил работать в Курахово, Краматорске, Львове, Доброполье, Северодонецке, Мариуполе и др. Совсем недавно стартовал в городах Добротвор и Черноноград (Львовская обл.), Счастье (Луганская обл.), Зеленодольск (Днепропетровская обл.), Бурштын (Ивано-Франковская обл.) и Ивано-Франковск. И позже начнет работу еще в двух населенных пунктах: Петропавловке (Луганская обл.) и Демьянове (Ивано-Франковская обл.).