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Футбол – на расстоянии: в Дании матч показали в кинотеатре для автомобилей, собрались тысячи фанов

6 июня, 14:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Мидтьюлланд" проиграл, но болельщикам понравилось чувство единения

Интересный эксперимент провели в чемпионате Дании по футболу. Как известно, из-за коронавируса спортивные соревнования сейчас проводятся без зрителей на трибунах. Однако руководители клуба "Мидтьюлланд" решили собрать своих поклонников на автомобилях в специальном кинотеатре. Кстати, это не первый случай проявления подобной фантазии в Дании, ранее в Орхусе болельщики поддержали свои команды с помощью Zoom.

"Мидтьюлланд" – лидер датского первенства, однако в последнем туре проиграл на своем поле "Хорсенсу" со счетом 0:1. Обидно, что это случилось именно в матче, на который "Мидтьюлланд" пригласил фанов в автокинотеатр. Приехало более 1000 машин и примерно 8000 болельщиков. Тогда как местный стадион в городе Хернинг вмещает всего 11 тысяч зрителей. Клуб сделал бесплатным въезд в кинотеатр, где предлагал купить различные сувениры и фаст-фуд.

Были некоторые неувязки: из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию приходилось ходить в туалет по одному в сопровождения волонтера. Однако в целом болельщики остались довольны, ведь смогли вновь оказаться вместе в одном месте. А свои эмоции они передавали через клаксоны автомобилей.

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Сейчас лидирует в Суперлиге "Мидтьюлланд", а минувшей весной "Копенгаген" досрочно стал чемпионом Дании.

Смотрите, как Дания сражалась с Ирландией в отборе на чемпионат Европы

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футбол трансляция автокинотеатр чемпионат Дании Мидтьюлланн

Источник: ua.tribuna.com

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