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Футбол на югах: в Италии назвали еще один способ доиграть чемпионат

18 апреля, 14:59

Александр Трикиша

В Италии наиболее пострадали от коронавируса Ломбардия и северные регионы

Член Всемирной организации здравоохранения и советник Олимпийского комитета Италии Вальтер Риккарди предложил провести оставшиеся матчи чемпионата Италии в центральном и южном регионах страны, сообщает Corriere dello Sport. Принять матчи Серии А после возобновления сезона могут Флоренция, Рим и Неаполь. Поединки будут проходить при пустых трибунах.

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"В центральных и южных регионах страны не было таких ужасных вспышек заражения коронавирусом, как на севере. В некоторых частях Италии играть будет нельзя, поскольку до сих пор есть места, где каждые сутки умирают более ста человек", – сказал Риккарди.

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Также издание отмечает, что большинство команд выступило за то, чтобы доиграть текущий сезон. Сообщается, что клубы уже созывают легионеров назад в расположение команд, чтобы отбыть двухнедельный карантин перед возобновлением тренировок.

Как мы писали ранее, всех игроков чемпионата Италии проверят на коронавирус, прежде чем возобновлять сезон. Об этом рассказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Накануне появилась информация, что в Италии зрителей на футбольные стадионы не пустят до конца 2020 года. Однако сезон 2019/2020 в Серии А хотят довести до завершения.

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футбол чемпионат Италии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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