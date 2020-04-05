Футбол побеждает коронавирус: вылечились сразу три игрока знаменитого клуба

Херман Песселья, Душан Влахович и Патрик Кутроне из "Фиорентины" проходили курс реабилитации в домашних условиях

Сразу трое футболистов итальянской "Фиорентины", обладателя Кубка кубков-1961, вылечились от коронавирусной болезни. Об этом сообщает официальный сайт "фиалок". В список вошли: защитник Херман Песселья и форварды Душан Влахович и Патрик Кутроне. Все они проходили курс реабилитации и самоизолировались дома еще 14 марта.

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"Мы хотим поблагодарить врачей, медсестер и больницы, которые продолжают заботиться обо всех, кто нуждается в медицинской помощи в это трудное время для Италии и всего мира", – говорится в заявлении "Фиорентины".

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Ранее мы писали, что игрок "Фиорентины" пожертвовал часть зарплаты на борьбу с коронавирусом. Франк Рибери перевел 50 тысяч евро в фонд помощи больницам Флоренции.

Стоит отметить, что в мире на данный момент насчитывается более 1,2 млн заразившихся коронавирусом. В Италии количество людей, сдавших положительный тест на COVID-19, составляет около 125 тыс.

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