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Футбол под запретом: Нидерланды отменили все массовые мероприятия до осени

22 апреля, 09:55

Максим Перепелица

Поединки нельзя будет проводить даже без зрителей

В Нидерландах все массовые мероприятия будут отменены вплоть до 1 сентября. Такое заявление сделал премьер-министр страны Марк Рутте. К подобным мероприятиям относятся и футбольные матчи. По информации источника, матчи нельзя будет проводить даже при пустых трибунах. Таким образом, Эредивизи не сможет возобновить розыгрыш чемпионата.

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Реакции Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) на данный момент не последовало. Ранее чемпионат страны планировали возобновить в середине июня, матчи проводить без зрителей.

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Ранее в УЕФА определились со сроками возобновления еврокубков. Согласно предварительным раскладам, "Шахтер" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" сможет провести 6 августа.

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Также мы писали, что Олимпийские игры 2020 года в Токио были перенесены на следующий год. Решение было принято после переговоров главы МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в первом матче 1/8 Лиги Европы

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чемпионат Голландии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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