Футбол после пандемии в Италии вернулся Кубком: рекордный финал "Юве" и "даже величайшие ошибаются"

"Ювентус" обновил рекорд по количеству попаданий в финальный матч Кубка Италии, а защитник "Старой Синьоры" Леонардо Бонуччи прокомментировал первый поединок после карантина и пандемии и встал на защиту Роналду в эпизоде с незабитым пенальти. Напомним, что в ответном матче 1/2-й Кубка Италии туринцы сыграли вничью с "Миланом" 0:0 и прошли дальше за счет выездного гола в первой встрече – 1:1.

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Итак, "Ювентус" сыграет в решающем матче Кубка Италии в 19-й раз в истории. Туринцы обновили собственный рекорд, который удерживают с 2017 года. На втором месте по выходам в финал турнира находится "Рома" – 17, на третьем — "Милан" – 14.

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"Важно было выйти в финал, чтобы побороться в Риме за первый титул в сезоне. Сначала было крайне непривычно играть на пустом стадионе. "Милан" отлично действовал в меньшинстве. Итог — ничья, но мы должны думать, что стакан наполовину полон, потому что цель достигнута. Не реализованный пенальти? Даже величайшие игроки могут ошибаться. "Милан" мог забить в любой момент, поэтому мы должны были сохранять бдительность. Думаю, мы еще увидим великий "Ювентус" и великого Роналду в будущем. Надеемся, возвращение футбола подарит немного радости болельщикам, которые находятся дома", — приводит слова Бонуччи Football Italia.

Маурицио Сарри / Фото: Juventus FC

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В финале Кубка Италии команда Маурицио Сарри сыграет с победителем пары "Интер" — "Наполи". В первом матче полуфинала, который состоялся в Милане на стадионе "Сан-Сиро", победу одержали гости — 1:0. Ответная встреча состоится в Неаполе на арене "Сан-Паоло" сегодня, 13 июня.

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