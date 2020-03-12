Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

О вирусе COVID-19 или коронавирусе, наверное, знают уже все. На большинстве языков его название звучит одинаково. Поэтому, даже находясь за границей, вас отовсюду будет преследовать это слово. Хочется надеяться, что только его название, а не он сам. Когда болячка начала активно распространяться в Китае, беспечным европейцам это не казалось опасным. Теперь же вирус с сумасшедшей скоростью движется по всем континентам. 126 258 зараженных по состоянию на 09:00 утра 12 марта, количество умерших – 4 638. Для предотвращения пандемии во многих городах или целых странах объявлен карантин. Коронавирус вмешивается в социальную жизнь планеты, важной частью которой является спорт и футбол, в частности.

Читайте также: Коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления

В Европе на данный момент наиболее пострадала Италия, ее северные регионы. Из-за чего сначала матчи Серии А в этих городах были перенесены на неопределенный срок. Затем приняли решение играть, но без зрителей. Попытались провести перенесенный тур вместо очередного при пустых трибунах. Первыми должны были играть "Парма" и "СПАЛ", и когда команды уже были в коридоре, судье поступил сигнал отложить начало. Дело в том, что Ассоциация футболистов Италии, во главе которой стоит экс-игрок "Ромы" Дамиано Томмази, потребовала прекратить розыгрыш чемпионата со справедливым обоснованием: "Мы не хотим рисковать здоровьем ради развлечения кого-либо". После длительных консультаций на правительственном уровне матч начался с опозданием на 75 минут. Остальные поединки этого тура также были сыграны. Все при пустых трибунах.

Я комментировал "Удинезе" – "Фиорентина". Мало того, что у самих команд проблемы, что привело к скучнейшему противостоянию почти без моментов и нулевой итоговой ничье, но и, скажу откровенно, смотреть матч топ-чемпионата без людей на трибунах и соответствующего антуража дико. Понятно, что Серии А нужно успеть закончить чемпионат до намеченного срока, тем более, летом должен состояться чемпионат Европы-2020, понятное дело, что им также нужно произвести продукт для трансляторов-правообладателей, а также нести ответственность перед спонсорами. Но сам продукт выглядит совершенно не так, каким должен быть и который стоит больших денег.

Это как свадьба на 200 человек в огромном зале, с накрытыми столами, но на которой присутствуют только жених и невеста.

И здесь возникает действительно справедливый вопрос: зачем футболистам, персоналу клубов, арбитрам, работникам стадионов, трансляционной бригаде рисковать собой, чтобы произвести, по сути, бракованный продукт? Абсолютно пресный продукт, лишенный вкуса.

Итальянцы принимают решение отсрочить проведение своих внутренних турниров минимум до апреля. Швейцария следует их примеру. Все логично. В некоторых турнирах отменяют традиционные предматчевые рукопожатия. Далее – ситуация перебрасывается на международные матчи. Поединок Лиги чемпионов "Валенсия" – Аталанта" из-за участие итальянской стороны решено проводить без зрителей. После чего домашний матч чемпионата "Валенсия" – "Леванте" также должен был пройти за закрытыми дверями. Но вскоре Испания для предотвращения распространения вируса также принимает решение проводить минимум два ближайших тура Примеры и Сегунды при пустых трибунах, не отменяя игр. А далее идет цепная реакция – "ПСЖ – Боруссия в ЛЧ без зрителей. Лига Европы: "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" без зрителей. "Севилья" – "Рома" без зрителей. Ответный матч ЛЕ "Базель" – "Айнтрахт" вообще отменяют за 10 дней до его начала. "Бавария" – "Челси" и "Барселона" – "Наполи" в ЛЧ, которые также должны состояться только через неделю также пройдут без зрителей. Каталонский клуб уже посчитал, что их убыток из-за этого составит около 6 миллионов евро!

Матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Боруссия" прошел без зрителей / Фото: Reuters

Мы же, зная Лигу чемпионов как лучший футбольный турнир Европы, а может, и мира, лишаемся привычной атмосферы, шоу, зрелищности и праздника, который ждешь.

В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Если честно, мы лишаемся всего, кроме самой игры, но ведь футбол уже давно – это далеко не только двадцать два футболиста с мячом на поле.

Ситуация напрямую касается и украинского футбола, точнее, украинской команды – так как "Вольфсбург" принимает решение играть матч против "Шахтера" в Лиге Европы за закрытыми дверями. На матч не будет допущена даже пресса – только трансляторы, отменены пред- и послематчевые пресс-конференции.

Президент "Хетафе" Анхель Торрес делает заявление, что его команда не полетит в Милан на матч против "Интера", который должен пройти без зрителей. Даже если им грозит дисквалификация. Хотя по факту, как можно наказывать клуб, который не хочет лететь в эпицентр эпидемии и рисковать здоровьем своих людей?! В этой поездке не избежать контактов с местными жителями – в отеле, автобусе, на стадионе. Где гарантия, что некто, переживающий болезнь "на ногах", не придет на работу с бациллой, не желая отпрашиваться или идти к врачу?!

Страшно еще и другое, вот матч ЛЧ "Валенсия" – "Аталанта" проводят без зрителей, чтобы избежать массовое скопление народа. Трибуны пустые – факт. Но левантийские фанаты собираются вокруг стадиона в толпу, чтобы хотя бы так поддержать команду. Этого "хотя бы немного" достаточно для заражения. Далее – множество международных матчей состоится без зрителей. Но границы же не закрыты. У людей куплены билеты на самолеты, автобусы и поезда, забронированы отели. Да, кто-то из них плюнет на вероятные финансовые потери, и останется дома. Но а кто-то решит "не пропадать же добру", ведь выезд на футбол в другую страну – это не только сам матч, а еще и trip – путешествие, приключение. Активные фанаты тем более любят приключения. Они все равно поедут, посмотрят футбол в заведениях, от чего увеличится контакт с местными жителями. Да, конечно, закрытие трибун отсеет немалый процент путешествующих. Но не остановит всех.

Большинство матчей сборных, которые запланированы на 20-е числа марта, в том числе Франция – Украина и Польша – Украина, решено проводить при пустых трибунах. При этом "Аталанта" не отпускает своих футболистов в расположения сборных, а там наш Руслан Малиновский. Под вопросом проведение Евро-2020, хотя УЕФА пока что категорически отвергает возможность отмены или переноса турнира.

Прецедент на прецеденте. Тот случай, когда футбол должен нести хорошее, и в данном случае уже есть такие примеры, когда "Милан" и другие клубы передали деньги на изучение проблемы коронавируса или же для помощи пострадавшим от заболевания. Когда "Аталанта", впервые в истории вышедшая в четвертьфинал Лиги чемпионов, с поля пустой "Местальи" всей командой показывает футболку со словами поддержки родному Бергамо. Но не когда футбол из-за необходимости организаторов все успеть в срок, вынуждает рисковать здоровьем футболистов и людей, обеспечивающих проведение матчей, производит не привычно качественный продукт, а субпродукт, и вместе с тем чуть ли не насильно побуждает участников к перемещениям через города и страны и, соответственно, вероятному распространению вируса. Нельзя забывать, что футболисты – люди, у них есть семьи, о которых они переживают. Точно ли в таком случае можно быть полностью сосредоточенным на футболе?!

Футбол – социальное явление, которое объединяет. И сейчас нам нужно понять, что для нас важнее – вялое развлечение, лишенное лучших эмоций, или же здоровье планеты и прекращение разгула коронавируса?!

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама