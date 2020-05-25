Футбол с тележками из супермаркета: в Германии придумали, как играть во время карантина

В Германии провели необычный футбольный матч в условиях карантина. Игроки использовали тележки из супермаркетов, чтобы сохранять безопасную социальную дистанцию в период пандемии. При этом футболисты могли играть как ногами, так и отбивать круглого тележкой.

Отметим, что необычный матч завершился боевой ничьей 2:2, как и полагается такого рода встречам. При этом, один из мячей был забит с пенальти после нарушения правил, когда игроки столкнулись в штрафной площади... тележками.

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Напомним, что Германия первая из ТОП-чемпионатов Европы вернула футбол. Правда, матчи Бундеслиги проходят при пустых трибунах, а футболисты должны придерживаться целого ряда ограничительных мер. Тем не менее, все равно не обходится без нарушителей. В недавнем матче футболист "Герты" поцеловал одноклубника после гола, за что нарвался на критику, так как нарушил правила карантина. В итоге футболисту пришлось извиниться за поцелуй. Бельгийский легионер "Герты" Дедрик Боята говорит, что нарушил социальную дистанцию, чтобы дать указания партнеру.

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