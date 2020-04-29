"Футбол сможет возобновиться не раньше 1 сентября": главный врач ФИФА

"Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти", - утверждает Мишель Д'Хог

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хог считает, что футбол сможет возобновиться не раньше 1 сентября. По его мнению, футболисты, вступающие в контакт друг с другом во время матчей, нарушают правила социального дистанцирования. Ранее мы писали, что ФИФА введет дополнительные замены, чтобы обезопасить футболистов от травм после карантина.

"Мир не готов к футбольным соревнованиям. Я надеюсь, что это может измениться очень быстро. Сегодня нам нужно больше терпения. Это самая драматичная ситуация, в которой мы жили со времен Второй мировой войны. Мы не должны ее недооценивать и должны быть реалистами.

Футбол может возобновиться, только если контакт станет возможен. Футбол остается контактным спортом, а первое, что сейчас говорят – следует избегать контакта. Речь идет о социальном дистанцировании.

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Кроме того, тестирование – еще один важный момент. Причем нужно тесты повторять. Если один из игроков даст позитивный результат, придется поместить всю группу на карантин. Но разве это решение для нормальной конкуренции?

Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Вы не можете играть матчи Премьер-лиги с требованием, что игроки обязаны находиться на расстоянии двух метров друг от друга. Вы не можете попросить "Ливерпуль" сыграть с "Манчестером", когда все игроки будут держать дистанцию в два метра между ними.

Вы когда-нибудь пробовали играть в футбол в маске? Но и это не исключает социальной дистанции. Мы не знаем, когда пандемия достигнет своего пика, но он будет отличаться в каждой стране. Решение появится только тогда, когда будет разработана адекватная программа вакцинации", – заявил Д'Хог.

Также мы писали, что в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатов. Если из-за пандемии сезон в украинской Премьер-лиге не удастся доиграть, в Лигу чемпионов пройдет "Заря", а не киевляне.

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