Українська
$ 26,75
29,96
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футбол в Италию вернется матчами за Кубок – официальные даты

4 июня, 21:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сезон возобновится матчем "Ювентус" - "Милан"

Ответные матчи полуфинала Кубка Италии пройдут 12 и 13 июня. Эту информацию подтвердил Министр спорта Италии Винченцо Спадафора. Этими матчами возобновится футбольный сезон в Италии. Первые поединки Серии А запланированы на 20 июня.

Читайте также: "Я не буду помещать на карантин здоровых": врач футбольного клуба "бомбит" медицинский протокол

На своей странице в Facebook Спадафора сообщил, что 12 июня пройдет матч "Ювентус" – "Милан", а на 13 июня запланирован поединок "Наполи" – "Интер". Финал состоится 17 июня. Напомним, что в первом матче "Наполи" обыграл "Интер" со счетом 1:0, а "Ювентус" и "Милан" разошлись миром – 1:1.

Реклама

Ранее также стало известно, что чемпионат Италии возобновится матчем "Аталанта" – "Сассуоло". Такое решение будет символичным, так как Бергамо было эпицентром пандемии в Италии, а "Сассуоло" провел последний матч в чемпионате перед длительной паузой – против "Брешии" (3:0).

Смотрите, как в последнем туре чемпионата Италии "Ювентус" переиграл "Интер":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Милан Италия Наполи Ювентус Турин Интер Италия кубок Италии

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В белье и без него: девушка
В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постелиФутбол
"Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство: названа причинаФутбол
Коронавирус в УПЛ: в
Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантинаЧУ по футболу
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимок
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимокФутбол
Долгожданное
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"ЧУ по футболу
А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков
А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков "Барселоны" заразились коронавирусом во время паузыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять