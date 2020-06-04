Футбол в Италию вернется матчами за Кубок – официальные даты

Ответные матчи полуфинала Кубка Италии пройдут 12 и 13 июня. Эту информацию подтвердил Министр спорта Италии Винченцо Спадафора. Этими матчами возобновится футбольный сезон в Италии. Первые поединки Серии А запланированы на 20 июня.

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На своей странице в Facebook Спадафора сообщил, что 12 июня пройдет матч "Ювентус" – "Милан", а на 13 июня запланирован поединок "Наполи" – "Интер". Финал состоится 17 июня. Напомним, что в первом матче "Наполи" обыграл "Интер" со счетом 1:0, а "Ювентус" и "Милан" разошлись миром – 1:1.

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Ранее также стало известно, что чемпионат Италии возобновится матчем "Аталанта" – "Сассуоло". Такое решение будет символичным, так как Бергамо было эпицентром пандемии в Италии, а "Сассуоло" провел последний матч в чемпионате перед длительной паузой – против "Брешии" (3:0).

Смотрите, как в последнем туре чемпионата Италии "Ювентус" переиграл "Интер":

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