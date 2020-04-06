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Не выдержали карантин: футболисты "Баварии" возобновили тренировки на клубной базе

6 апреля, 13:45

Вадим Авдасев

В понедельник немецкий гранд начал занятия небольшими группами

Во время карантина из-за коронавируса спортсмены преимущественно находят себе новые занятия. Или же тренируются в домашних условиях, хотя это и непросто – как с физической, так и с психологической точки зрения. Едва ли не первыми в мире не выдержали футболисты мюнхенской "Баварии". Сегодня они при поддержке клуба вернулись к тренировочному процессу. Вчера мы писали, что "Бавария" первой в Германии возобновит тренировки.

Спортсмены приехали на базу клуба и начали заниматься небольшими группами. При этом, как и предполагалось, игроки держат дистанцию друг от друга.

Фотографии еще не появились даже на официальном сайте клуба, но есть у фотографов, которые делятся ими в соцсетях. За 40 минут сообщение о начале тренировок с фото набрало более 2500 "лайков" и около полутысячи репостов. Чувствуется, что болельщики заскучали по футболу.

Читайте, почему "Бавария" подписала с Фликом новый контракт. Ханси останется в Мюнхене еще на три года.

Смотрите, как "Бавария" обыгрывала "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов

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