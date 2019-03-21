Футболист "Арсенала" посетил мечеть и разозлил мусульман

В Кувейте Денис Суарес зашел в святое место в шортах

Суарес со своей девушкой в мечети. Фото: Instagram

Футболист "Арсенала" посетил мечеть и разозлил мусульман //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3a0/228/5c93a022890ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3a0/228/5c93a022890ad.jpg 2019-03-21T16:36:00+02:00 Футбол В Кувейте Денис Суарес зашел в святое место в шортах

Испанский полузащитник лондонского "Арсенала" Денис Суарес столкнулся с критикой после посещения мечети в Кувейте. 25-летний хавбек со своей девушкой посетил Большую мечеть. Испанец вошел в помещение в шортах. Нарушение дресс-кода вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Поведение испанца также обсуждалось и в местных СМИ.

Суареса раскритиковали за "неуважение к святому месту". Руководство мечети выступило с заявлением о том, что правила посещения мечети были доступны как на арабском, так и на английском языках.

Суарес перешел в Арсенал в январе 2019-го. Выступая за "Барселону", хавбек завоевал пять трофеев — по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Испании, становился победителем чемпионата страны.

Ранее мы писали, что глава Европейского генного архива Аркади Наварро предложил сделать клон нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. По его мнению, клон сможет получить талант аргентинского футболиста.

Напомним, что игроки "Лестера" побывали на кремации разбившегося в авиакатастрофе президента клуба.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Футболист "Арсенала" посетил мечеть и разозлил мусульман". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: lenta.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.