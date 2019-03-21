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Футболист "Арсенала" посетил мечеть и разозлил мусульман

Сегодня, 16:36

В Кувейте Денис Суарес зашел в святое место в шортах

Суарес со своей девушкой в мечети
Суарес со своей девушкой в мечети. Фото: Instagram
Футболист "Арсенала" посетил мечеть и разозлил мусульман //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3a0/228/5c93a022890ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3a0/228/5c93a022890ad.jpg Футбол В Кувейте Денис Суарес зашел в святое место в шортах

Испанский полузащитник лондонского "Арсенала" Денис Суарес столкнулся с критикой после посещения мечети в Кувейте. 25-летний хавбек со своей девушкой посетил Большую мечеть. Испанец вошел в помещение в шортах. Нарушение дресс-кода вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Поведение испанца также обсуждалось и в местных СМИ.

Суареса раскритиковали за "неуважение к святому месту". Руководство мечети выступило с заявлением о том, что правила посещения мечети были доступны как на арабском, так и на английском языках.

Суарес перешел в Арсенал в январе 2019-го. Выступая за "Барселону", хавбек завоевал пять трофеев — по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Испании, становился победителем чемпионата страны. 

Ранее мы писали, что глава Европейского генного архива Аркади Наварро предложил сделать клон нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. По его мнению, клон сможет получить талант аргентинского футболиста.

Напомним, что игроки "Лестера" побывали на кремации разбившегося в авиакатастрофе президента клуба.

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Тег футболист, мечеть, Денис Суарес

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lenta.ru

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