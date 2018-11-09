Футболист бельгийского клуба Безус прочитал стих Тараса Шевченко

Украинский полузащитник бельгийского клуба "Сент-Трюйден" Роман Безус прочитал стих Тараса Шевченко "Садок вишневий коло хати". Таким образом футболист отметил День украинской письменности и языка, который отмечается 9 ноября, и принял участие во флешмобе #читайрідною. "З Днем Мови! Не судіть суворо )", – подписал Безус видео в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #читайрідною З Днем Мови!!! Не судіть суворо)) Публикация от Roma Bezus (@romabezus) 9 Ноя 2018 в 8:43 PST

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.



Сім’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дaє.



Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх;

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тілько дівчата

Та соловейко не затих.

Напомним, что Роман Безус провел 19 матчей в составе национальной сборной Украины и забил 4 гола. На клубном уровне играл за "Кремень", "Ворсклу", "Динамо", "Днепр" и бельгийский "Сент-Трюйден", где выступает на данный момент.

В декабре прошлого года Роман Безус исполнил "сухой лист" в чемпионате Бельгии. Тогда украинский футболист отличился красивым голом и принес своей команде ничью.

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