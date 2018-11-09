Футболист бельгийского клуба Безус прочитал стих Тараса Шевченко
Роман Безус принял участие во флешмобе #читайрідною
Украинский полузащитник бельгийского клуба "Сент-Трюйден" Роман Безус прочитал стих Тараса Шевченко "Садок вишневий коло хати". Таким образом футболист отметил День украинской письменности и языка, который отмечается 9 ноября, и принял участие во флешмобе #читайрідною. "З Днем Мови! Не судіть суворо )", – подписал Безус видео в социальной сети Instagram.
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Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть.
Сім’я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дaє.
Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своїх;
Сама заснула коло їх.
Затихло все, тілько дівчата
Та соловейко не затих.
Напомним, что Роман Безус провел 19 матчей в составе национальной сборной Украины и забил 4 гола. На клубном уровне играл за "Кремень", "Ворсклу", "Динамо", "Днепр" и бельгийский "Сент-Трюйден", где выступает на данный момент.
В декабре прошлого года Роман Безус исполнил "сухой лист" в чемпионате Бельгии. Тогда украинский футболист отличился красивым голом и принес своей команде ничью.
Ранее мы писали, что жена футболиста Романа Безуса показала, как отдыхает. Анна Безус в соцсетях показала фотографии с пляжа и прогулки
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