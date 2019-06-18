Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Футболист будет носить бутсы с изображением 4-летней девочки, умершей от рака

18 июня, 17:22

Футболист познакомился с девочкой в прошлом голу и стал ее лучшим другом

Фото: Twitter

Футболист "Лестера" и молодежной сборной Англии Джеймс Мэддисон будет выступать на чемпионате Европы U-21 в специальных бутсах, посвященных юной болельщице Софи Тейлор. 4-летняя девочка страдала от рака костей и скончалась в январе этого года.

Софи являлась болельщицей "Норвича" и даже была талисманом клуба, Мэддисон выступал за команду с 2016 по 2018 год и познакомился с девочкой в апреле 2018 года. Игрок проводил много времени с Софи и старался всеми силами поддерживать ее.

На бутсах, украшенных цветами, нанесен портрет Софи и надпись: "На небесах новый ангел". А с другой стороны изображен сам футболист в футболке с надписью RIP (покойся с миром – перевод), Софи, я тебя люблю". Эту футболку Мэддисон продемонстрировал во время матча против "Бернли" в марте этого года, за что получил желтую карточку.

Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а накануне герои вернулись на родину:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, футболист

Вы сейчас просматриваете новость " Футболист будет носить бутсы с изображением 4-летней девочки, умершей от рака". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Чем вы кормите своих игроков?": сеть взорвал 12-летний футболист-гигант из Сенегала

Сегодня, 15:53

Юный футболист выделяется на поле антропометрическими данными

Зинченко после феерического сезона отправился отдыхать в Москву

Сегодня, 10:23

Украинец раньше играл в любительской лиге одного из районов Москвы

Томас Мюллер отказался от щедрого предложения из Китая

Сегодня, 10:13

Футболисту готовы были платить 25 млн евро в год, но он хочет играть в Европе

Экс-футболист "Шахтера" обвенчался в Италии

Вчера, 21:36

Генрих Мхитарян женился на дочери бизнесмена Бетти Варданян

Налоговики заблокировали 36 объектов недвижимости Неймара

Вчера, 20:04

В Бразилии футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов

"Было бы лучше, если бы я умер": легендарный футболист Тотти покидает "Рому"

Вчера, 17:15

Франческо Тотти заявил, что ему не давали принимать решения и реализовывать проекты на посту директора "Ромы"

В Николаеве водитель своеобразно прекратил драку на дороге

Ученые рассказали, стоит ли употреблять кофе в жару

Девушка дня. Самая красивая гольфистка мира Пэйдж Спиранак

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Виды змей, обитающих на территории Беларуси

Модель оштрафуют откровенное платье на кинофестивале в Каннах

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Доктор Комаровский вылил на Супрун ушат грязи

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Хацкевичу не нужен: герой молодежного ЧМ подтвердил, что летом покинет "Динамо"

Вчера, 11:04

Владислав Супряга, голы которого принесли Украине "золото" чемпионата мира, оставит расположение киевлян

Обидчик Кличко поймал Шварца левой: видео нокаута ценой 12 млн долларов в исполнении Тайсона Фьюри

16 июня, 10:12

Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого

Горячая танцовщица: самые соблазнительные фото девушки героя молодежного ЧМ Владислава Супряги

15 июня, 22:01

Она вдохновляет на успехи нападающего, дубль которого принес Украине титул чемпионов мира

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

15 июня, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

15 июня, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Ученые выяснили, сколько нужно отдыхать для нормальной жизни

Сбежавшая в Россию опальная певица вернулась в Киев

Романенко раскрыл, какой сюрприз готовят "Слуга народа" и "Голос"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь