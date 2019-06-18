Футболист будет носить бутсы с изображением 4-летней девочки, умершей от рака

Футболист познакомился с девочкой в прошлом голу и стал ее лучшим другом

Фото: Twitter

Футболист "Лестера" и молодежной сборной Англии Джеймс Мэддисон будет выступать на чемпионате Европы U-21 в специальных бутсах, посвященных юной болельщице Софи Тейлор. 4-летняя девочка страдала от рака костей и скончалась в январе этого года.

Софи являлась болельщицей "Норвича" и даже была талисманом клуба, Мэддисон выступал за команду с 2016 по 2018 год и познакомился с девочкой в апреле 2018 года. Игрок проводил много времени с Софи и старался всеми силами поддерживать ее.

На бутсах, украшенных цветами, нанесен портрет Софи и надпись: "На небесах новый ангел". А с другой стороны изображен сам футболист в футболке с надписью RIP (покойся с миром – перевод), Софи, я тебя люблю". Эту футболку Мэддисон продемонстрировал во время матча против "Бернли" в марте этого года, за что получил желтую карточку.

Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а накануне герои вернулись на родину:

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