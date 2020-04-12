Футболист был застрелен возле своего дома в Эквадоре: его с кем-то перепутали

Футболист из Эквадора Эдвин Эспиноза был убит возле своего дома в самом популярном районе Гуаякиля. 20-летний игрок "Гуаякиля" был застрелен, информирует Sport.pl. Отмечается, что в какой-то момент подошел преступник и несколько раз выстрелил в него. Как оказалось позже, ранение оказалось смертельным.

"Насколько нам известно, Эдвина, вероятно, с кем-то перепутали. Скорее всего, его приняли за кого-то другого. Эспиноза был хорошим молодым игроком, очень уважаемым, воспитанным и образованным. Я знаю его с 12 лет. В таком возрасте он пришел в клуб", – сказал спортивный директор "Гуаякиля" Карлос Франко.

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Напомним, в возрасте 72 лет ушел из жизни легендарный защитник "Атлетико" Хосе Луис Капон.Он был двукратным чемпионом Испании, а также победителем Межконтинентального кубка.

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