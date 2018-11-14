Футболист "Челси" отказался получать зарплату через офшоры

Н'Голо Канте потребовал, чтобы все поступления от клуба были легальными и прозрачными

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте отказался получать зарплату в клубе через офшорную компанию, несмотря на уговоры руководства "синих", сообщает Mediapart.fr.

Как стало известно журналистам, ранее 27-летний француз зарегистрировал офшорную компанию, однако вскоре отказался от этой идеи. Футболист потребовал, чтобы все поступления от "Челси" были легальными и прозрачными.

"Канте непоколебим. Он просто хочет, чтобы ему платили нормальным способом", – сообщил изданию осведомленный источник.

В минувшем сезоне Канте помог "Челси" завоевать Кубок Англии. На чемпионате мира 2018 года Канте вместе со сборной Франции завоевал золотые медали. В сентябре он был включен в сборную года по версии ФИФА.

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