Футболист "Челси" по неизвестной причине упал в обморок

Сегодня, 21:38

Обследование не выявило у Н'Голо Канте проблем со здоровьем

Н&#039;Голо Канте. Фото AFP
Н'Голо Канте. Фото AFP

Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Н'Голо Канте не играл в воскресном матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити" из-за обморока, сообщает Telegraph. Поединок в Манчестере завершился минимальной победой хозяев, а в голе поучаствовал украинский футболист Александр Зинченко.

Как утверждает Telegraph, Н'Голо Канте на тренировке в пятницу на мгновение потерял сознание. Хавбек был направлен на обследование сердца, которое не выявило проблем. Причина, по которой игрок потерял сознание, не была установлена. Предполагается, что случившееся – следствие холодной погоды.

В воскресенье утром игрок чувствовал себя плохо, и в "Челси" решили не рисковать и не выпускать Канте на матч с "Сити". Как ожидается, Канте будет готов вернуться на поле в субботнем матче с "Кристал Пэлас".

В воскресенье 31-летний капитан итальянской "Фиорентины" Давиде Астори умер во сне предположительно от остановки сердца.

Также мы писали, что бывший защитник английского "Сток Сити" и тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра умер в Бразилии в возрасте 25 лет.

В начале октября в Индонезии скончался вратарь местного клуба после столкновения с соперником. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.
чемпионат Англии, Челси Лондон, Н'Голо Канте, потерял сознание, упал в обморок

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Источники:

РСпорт, The Telegraph

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