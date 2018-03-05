Футболист "Челси" по неизвестной причине упал в обморок

Обследование не выявило у Н'Голо Канте проблем со здоровьем

Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Н'Голо Канте не играл в воскресном матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити" из-за обморока, сообщает Telegraph. Поединок в Манчестере завершился минимальной победой хозяев, а в голе поучаствовал украинский футболист Александр Зинченко.

Как утверждает Telegraph, Н'Голо Канте на тренировке в пятницу на мгновение потерял сознание. Хавбек был направлен на обследование сердца, которое не выявило проблем. Причина, по которой игрок потерял сознание, не была установлена. Предполагается, что случившееся – следствие холодной погоды.

В воскресенье утром игрок чувствовал себя плохо, и в "Челси" решили не рисковать и не выпускать Канте на матч с "Сити". Как ожидается, Канте будет готов вернуться на поле в субботнем матче с "Кристал Пэлас".

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