Футболист "Динамо" после коронавируса эмоционально попрощался с "Карпатами"

Футболист киевского "Динамо" Владислав Дубинчак, до последних дней выступавший на правах аренды за "Карпаты", эмоционально попрощался со львовским клубом. Накануне мы писали, что пути Дубинчака и "Карпат" расходятся.
"Хочу поблагодарить ФК "Карпаты" за проведенный год! Это был замечательный опыт, и я очень надеюсь, что команда продолжит свое существование и еще покажет хороший результат в турнирной таблице! Отдельное спасибо болельщикам за постоянную поддержку и критику, которая служила для нас стимулом. Я знаю, что вы ожидали значительно больших достижений от нас, но после боя уже оправдания неуместны! Также отдельное спасибо всем футболистам! Вы бойцы, и каждый из Вас заслуживает уважения! Встретимся в новом сезоне, но уже в разных футболках", – написал у себя в Instagram Владислав Дубинчак, которому 1 июля исполнилось 22 года
Напомним, Дубинчак был одним из игроков "Карпат", у которых после выхода клуба из карантина диагностировали COVID-19. Позже Дубинчака сфотографировали гуляющим без маски по Львову, что привело к скандалу. Однако футболист заявил, что на момент прогулки он был уже здоровым.
Читайте также: "Карпаты" сыграли первый матч после вспышки коронавируса в команде: и сразу подвиг!
Как сообщили ранее в программе "ТаТоТаке", на этой неделе "Карпаты" объявят о снятии с Премьер-лиги. По данным источника, львовяне не получат лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Есть вариант, при котором уже новосозданный клуб начнет выступать во Второй или Первой лиге.
Накануне стало известно, что "Карпаты" из-за финансовых проблем не смогли поехать на матч с "Мариуполем". Этот поединок должен был бы состояться в среду, 1 июля.
После этого Премьер-лига официально заявила, что матч "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится, предупредив львовян: согласно регламенту, в случае повторной неявки на игру без уважительных причин клуб автоматически будет исключен из соревнований.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк