Футболист "Динамо" после коронавируса эмоционально попрощался с "Карпатами"

Владислав Дубинчак покинул львовский клуб, который в эти дни оказался на грани прекращения существования

Футболист киевского "Динамо" Владислав Дубинчак, до последних дней выступавший на правах аренды за "Карпаты", эмоционально попрощался со львовским клубом. Накануне мы писали, что пути Дубинчака и "Карпат" расходятся.

"Хочу поблагодарить ФК "Карпаты" за проведенный год! Это был замечательный опыт, и я очень надеюсь, что команда продолжит свое существование и еще покажет хороший результат в турнирной таблице! Отдельное спасибо болельщикам за постоянную поддержку и критику, которая служила для нас стимулом. Я знаю, что вы ожидали значительно больших достижений от нас, но после боя уже оправдания неуместны! Также отдельное спасибо всем футболистам! Вы бойцы, и каждый из Вас заслуживает уважения! Встретимся в новом сезоне, но уже в разных футболках", – написал у себя в Instagram Владислав Дубинчак, которому 1 июля исполнилось 22 года

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Напомним, Дубинчак был одним из игроков "Карпат", у которых после выхода клуба из карантина диагностировали COVID-19. Позже Дубинчака сфотографировали гуляющим без маски по Львову, что привело к скандалу. Однако футболист заявил, что на момент прогулки он был уже здоровым.

Владислав Дубинчак / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

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Как сообщили ранее в программе "ТаТоТаке", на этой неделе "Карпаты" объявят о снятии с Премьер-лиги. По данным источника, львовяне не получат лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Есть вариант, при котором уже новосозданный клуб начнет выступать во Второй или Первой лиге.

Накануне стало известно, что "Карпаты" из-за финансовых проблем не смогли поехать на матч с "Мариуполем". Этот поединок должен был бы состояться в среду, 1 июля.

После этого Премьер-лига официально заявила, что матч "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится, предупредив львовян: согласно регламенту, в случае повторной неявки на игру без уважительных причин клуб автоматически будет исключен из соревнований.

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