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Футболист "Динамо" признался в симпатиях к Усику и топ-звезде российского спорта

25 мая, 10:33

Олег Люлька

Центральный защитник киевлян Денис Попов жаждет побывать в первых рядах на бое Хабиба Нурмагомедова

Победитель молодежного чемпионата мира-2019, защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал о своих любимых спортсменах в других видах. Напомним, на карантине динамовец удивил болельщиков, уехав работать в село.

В числе ТОП-3 атлетов, которым симпатизирует Денис Попов, нашлось место и одной из главных звезд российского спорта – непобедимому представителю смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.

"Болею за наших боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, а также очень нравится боец UFC Хабиб Нурмагомедов, – признался 21-летний центрбек "Динамо" Денис Попов. – Пока не удавалось побывать на подобных мероприятиях, но очень хотел бы попасть на бой Хабиба в первых рядах!"

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Ранее мы писали, что защитник "Динамо" запрещает своей девушке откровенные фото в соцсетях. Денис Попов устраивает цензуру "произведениям" своей девушки Насти в интернете.

Также сообщалось, что динамовец Попов может перейти в "Милан" за 15 млн евро. По данным итальянских СМИ, поспособствовать трансферу может экс-звезда обоих клубов Андрей Шевченко.

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Василий Ломаченко Динамо Киев Александр Усик Хабиб Нурмагомедов Денис Попов

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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