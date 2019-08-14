Футболист Эмилиано Сала отравился угарным газом перед крушением самолета – обнародован доклад

Аргентинский футболист Эмилиано Сала подвергся сильному воздействию угарного газа перед крушением в водах Ла-Манша легкомоторного самолета PA 46 Malibu ("Малибу"), на борту которого находился спортсмен. Об этом говорится в обнародованном в среду докладе британской Комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB).

Согласно токсикологической экспертизе, в крови Салы концентрация угарного газа была настолько велика, что могла стать причиной судорог, потери сознания или сердечного приступа. Следователи полагают, что пилот самолета Дэвид Ибботсон, тело которого до сих пор не обнаружено, также мог отравиться оксидом углерода. "Следствие продолжает выяснять различные аспекты, связанные с этой катастрофой, но в особенности мы изучаем возможные пути, при которых оксид углерода может попасть в кабину этого типа воздушных судов", – сказал представитель AIBB Герант Герберт.

В AAIB также подчеркнули, что "продолжается работа по расследованию соответствующих оперативных, технических, организационных и человеческих факторов, которые могли бы привести к этой катастрофе".

Напомним, легкомоторный PA 46 вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе острова Гернси. Начатая после этого властями Великобритании, Франции и Нормандских островов спасательная операция не принесла никаких результатов и была свернута через трое суток. Как подчеркивали спасатели, шансы найти пропавших живыми на тот момент были уже крайне малы. Впоследствии семья футболиста Эмилиано Салы объявила сбор средств для продолжения поисков.

Обломки самолета были обнаружены на морском дне 3 февраля в результате поисковой операции, которую сотрудники частной компании, нанятые родственниками аргентинца, проводили совместно с AIBB. В итоге тело Салы было поднято со дна Ла-Манша, однако останков пилота среди обломков спасатели не обнаружили.

Выступавший ранее за французский клуб "Нант" Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" во время зимнего трансферного окна. Он вошел в состав валлийского клуба 19 января. Его новый контракт был заключен на 3,5 года.

Напомним, что отец погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы не перенес утраты и скончался спустя три месяца. Орасио Сала умер от инфаркта в своем доме в городе Прогресо аргентинской провинции Санта-Фе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама