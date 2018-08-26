Футболист "Эвертона" не сможет играть из-за трещины в черепе

Майкл Кин забил гол и получил травму головы в матче против "Борнмута"

Защитник английского футбольного клуба "Эвертон" Майкл Кин пропустит три-четыре недели из-за небольшой трещины в черепе. Как отмечается в сообщении на официальном сайте клуба, 25-летний футболист получил повреждение в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии с "Борнмутом" в субботу (2:2) в одном из столкновений. Защитник стал автором второго гола в ворота "Борнмута".

Через три-четыре недели Кин, который провел ночь в больнице, сможет вернуться к полноценным тренировкам. Футболист поблагодарил болельщиков и рассказал, что он в порядке, но в ближайшие недели ему запрещены какие-либо контакты с головой.

В прошлом сезоне футболист провел за "Эвертон" 38 матчей, забил один гол.

Напомним, что в прошлом году футболист получил ужасную травму в чемпионате Австралии, а арбитр даже не остановил матч. Рональд Варгас неудачно столкнулся с соперником, и его левая нога неестественно согнулась. Футболист тут же рухнул на газон, корчась от боли.

А в конце прошлого года хорватский защитник "Динамо" Домагой Вида получил серьезное рассечение головы в матче с "Янг Бойз" в Лиге Европы и покидал поле весь в крови.