Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболист, искавший бутсы на свалке, стал самым дорогим африканцем в истории

1 августа, 10:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Наполи" заплатит за Виктора Осимхена более 90 миллионов евро

Итальянский "Наполи" на официальном сайте клуба объявил о трансфере нападающего французского "Лилля" Виктора Осимхена. Подробности сделки не сообщаются, но известный журналист Джанлука Ди Марцио передает, что контракт будет подписан до 2025 года.

Реклама

По информации L’Équipe, трансфер нигерийца обошелся "Наполи" в 80 миллионов евро плюс бонусы. Суммарно стоимость Осимхена может составить 96 миллионов евро, что ставит его на первое место в списке самых дорогих африканских футболистов в истории.

В недавнем интервью Виктор рассказывал о своем тяжелом детстве, когда ему приходилось искать бутсы на свалке, а сейчас он будет играть в одной из лучших лиг мира.

"В детстве в свободное время я крутился вокруг свалок, искал бутсы. Порой на правой ноге у меня был кроссовок одной фирмы, а на левой – другой. Это была настоящая борьба за выживание, я чуть не погиб, будучи ребенком", – вспоминал Осимхен.

Ранее нигерийский форвард играл за бельгийский "Шарлеруа" и немецкий "Вольфсбург". В 2015 году был признан лучшим футболистом Африки среди игроков до 17 лет по версии Африканской конфедерации футбола после победы на ЧМ U-17.

Смотрите, как забивает Виктор Осимхен:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Лилль Наполи Виктор Осимхен

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в Турции
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в ТурцииФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица Премьер-лиги
Все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица Премьер-лигиФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять