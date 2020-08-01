Футболист, искавший бутсы на свалке, стал самым дорогим африканцем в истории

"Наполи" заплатит за Виктора Осимхена более 90 миллионов евро

Итальянский "Наполи" на официальном сайте клуба объявил о трансфере нападающего французского "Лилля" Виктора Осимхена. Подробности сделки не сообщаются, но известный журналист Джанлука Ди Марцио передает, что контракт будет подписан до 2025 года.

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По информации L’Équipe, трансфер нигерийца обошелся "Наполи" в 80 миллионов евро плюс бонусы. Суммарно стоимость Осимхена может составить 96 миллионов евро, что ставит его на первое место в списке самых дорогих африканских футболистов в истории.

В недавнем интервью Виктор рассказывал о своем тяжелом детстве, когда ему приходилось искать бутсы на свалке, а сейчас он будет играть в одной из лучших лиг мира.

"В детстве в свободное время я крутился вокруг свалок, искал бутсы. Порой на правой ноге у меня был кроссовок одной фирмы, а на левой – другой. Это была настоящая борьба за выживание, я чуть не погиб, будучи ребенком", – вспоминал Осимхен.

Ранее нигерийский форвард играл за бельгийский "Шарлеруа" и немецкий "Вольфсбург". В 2015 году был признан лучшим футболистом Африки среди игроков до 17 лет по версии Африканской конфедерации футбола после победы на ЧМ U-17.

Смотрите, как забивает Виктор Осимхен:

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