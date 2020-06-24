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Футболист испугался коронавируса и пропал: в суд готовят иск на миллион долларов

24 июня, 11:01

Олег Люлька Олег Люлька

Бразилец Жо в пандемию сбежал из японского клуба «Нагоя Грампус». Теперь друг от друга они требуют крупную сумму

Знаменитый бразильский нападающий Жо, недавно подписавший контракт с "Коринтиансом" из Сан-Паулу, будет судиться со своим бывшим клубом "Нагоя Грампус" из Японии. На кону, согласно данным Globo Esporte, один миллион долларов.

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По данным источника, японский клуб собирается обратиться в суд с требованием к нападающему Жо компенсировать $1 млн за досрочное расторжение контракта, который действовал до декабря этого года. "Нагоя Грампус" приостановил выплату зарплаты игроку в апреле, поскольку тот во время пандемии коронавируса самовольно покинул Японию и вернулся в Бразилию, не выходя после этого с японцами на связь. Клуб посчитал это нарушением контракта и теперь жаждет неустойки.

При этом сам Жо будет подавать встречный иск к клубу "Нагоя Грампус", настаивая, что это японцы должны заплатить ему миллион долларов.

Футболист Жо
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Футболист Жо / Фото: Getty Images

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Отметим, что 33-летний нападающий Жо известен своим выступлениями за сборную Бразилии, в составе которой становился победителем Кубка Конфедераций-2013. Что касается его клубной карьеры, то с "Атлетико Минейро" он выигрывал Кубок Либертадорес-2013, а с ЦСКА – чемпионат России-2006.

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чемпионат Бразилии Коринтианс чемпионат Японии Жо Нагоя Грампус

Источник: globoesporte

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