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Футболист итальянского клуба повторно заболел коронавирусом

15 апреля, 20:27

Александр Трикиша

Тренер "Сампдории" призывает перепроверить всех игроков перед возобновлением сезона

Главный тренер итальянской "Сампдории" Клаудио Раньери поддержал идею президента Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины перед возобновлением сезона перепроверить всех игроков чемпионата Италии на наличие инфекции коронавируса. Как пример он привел историю из своего клуба, где его подопечный по второму разу заразился коронавирусом.

"У нас был игрок, у которого был положительный результат на коронавирус, затем отрицательный. Он уже тренировался дома, когда снова получил положительный результат. Вот почему я думаю, что мы должны быть осторожны. Игроки должны быть абсолютно здоровы и пройти несколько тестов", – сказал специалист в интервью RAI 1.

Вчера мы писали, что семеро футболистов "Сампдории" успешно побороли коронавирус. Команда из Генуи была лидером по количеству зараженных в чемпионате Италии.

Накануне появилась информация, что в Италии зрителей на футбольные стадионы не пустят до конца 2020 года. Однако сезон 2019/2020 в Серии А хотят довести до завершения.

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чемпионат Италии Сампдория коронавирус Клаудио Раньери

Источник: Сегодня|Спорт

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