Футболист из чемпионата Англии может попасть за решетку за желание "откосить" от армии

Игрока чемпионата Англии могут посадить в тюрьму за то, что он уклоняется от службы в армии Сингапура

18-летний игрок "Фулхэма" Бен Дэвис. Фото fulhamfc.com.

Футболист из чемпионата Англии может попасть за решетку за желание "откосить" от армии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bde/93a/5c6bde93aca9d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bde/93a/5c6bde93aca9d.png 2019-02-19T12:56:09+02:00 Футбол Игрока чемпионата Англии могут посадить в тюрьму за то, что он уклоняется от службы в армии Сингапура

Игрок молодежной команды "Фулхэма" Бен Дэвис может оказаться за решеткой. Футболиста могут наказать из-за несоблюдения правил призыва в армию в Сингапуре. Бен является гражданином Сингапура и 24 ноября прошлого года ему исполнилось 18 лет. По информации BBC Sports, он подавал заявку на отсрочку службы, но получил отказ. И теперь ему грозит тюремный срок до трех лет и штраф в размере 10 тысяч долларов.

Представитель Министерства обороны Сингапура отметил, что Дэвис также обвиняется в несоблюдении правил выезда из страны. В Сингапуре отсрочить службу в армии может только тот, кто "представляет страну на международных соревнованиях и имеет шанс на медаль".

Дэвис играет за "Фулхэм" с 2017 года. Он провел десять матчей в молодежной команде.

Ранее вывший защитник английского "Вест Хэм Юнайтед" чех Томаш Ржепка был приговорен к тюремному заключению за то, что предлагал секс-услуги от имени своей бывшей супруги. 44-летний Ржепка размещал рекламу интимных услуг от имени Владки Ербовы.

Напомним, что в прошлом году знаменитого футболиста Криштиану Роналду едва не посадили в тюрьму за уклонение от уплаты налогов:

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Источники: BBC Sports , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.