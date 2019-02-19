Футболист из чемпионата Англии может попасть за решетку за желание "откосить" от армии
Игрока чемпионата Англии могут посадить в тюрьму за то, что он уклоняется от службы в армии Сингапура
Игрок молодежной команды "Фулхэма" Бен Дэвис может оказаться за решеткой. Футболиста могут наказать из-за несоблюдения правил призыва в армию в Сингапуре. Бен является гражданином Сингапура и 24 ноября прошлого года ему исполнилось 18 лет. По информации BBC Sports, он подавал заявку на отсрочку службы, но получил отказ. И теперь ему грозит тюремный срок до трех лет и штраф в размере 10 тысяч долларов.
Представитель Министерства обороны Сингапура отметил, что Дэвис также обвиняется в несоблюдении правил выезда из страны. В Сингапуре отсрочить службу в армии может только тот, кто "представляет страну на международных соревнованиях и имеет шанс на медаль".
Дэвис играет за "Фулхэм" с 2017 года. Он провел десять матчей в молодежной команде.
Ранее вывший защитник английского "Вест Хэм Юнайтед" чех Томаш Ржепка был приговорен к тюремному заключению за то, что предлагал секс-услуги от имени своей бывшей супруги. 44-летний Ржепка размещал рекламу интимных услуг от имени Владки Ербовы.
Напомним, что в прошлом году знаменитого футболиста Криштиану Роналду едва не посадили в тюрьму за уклонение от уплаты налогов:
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