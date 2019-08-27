Футболист, которому Милевский рассказал о сексе с Канделаки, признался в участии в договорняке

Артем Милевский и Евгений Савин / Фото: Instagram

В прошлом футболист российской Премьер-лиги, а ныне известный ютубер и друг Артема Милевского Евгений Савин рассказал, как стал участником договорного матча в Кубке России.

"Была история, когда мне было 19 лет. Я тогда был вообще ноунеймом, – поведал Савин. – Играл за Томск, мы играли против "Кубани" на выезде на Кубок. Счет 0:2, мы горим, я выхожу на замену и забиваю. Представь, я молодой парень, первый раз играю против Премьер-Лиги, глаза горят, выхожу продавать себя. Любой матч против Премьер-Лиги – это шанс. Я выхожу и забиваю реально чумовой голешник – метров с 25 в девятку, да, такое бывало… И тут понимаю, что никто не радуется. Думаю, ладно, игра продолжается, в итоге проиграли 1:3. Я в любом случае рад – хоть мы и проиграли, я-то забил. Любой нападающий скажет: если ты забиваешь, это уже хорошо. После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: "Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол". Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняке".

Как Артем Милевский пропил свой успех

Напомним, месяц назад Артем Милевский забил чудо-гол в стиле Месси после сеанса магии от Евгения Савина. Украинский нападающий брестского "Динамо" на пути к взятию ворот "Торпедо" обыграл сразу пятерых соперников. А сразу после забитого мяча Милевский побежал обниматься с Савиным, как раз приехавшим снимать сюжет о Миле. У Савина есть традиция – "заряжать" перед матчами тапки своих героев, после чего они непременно забивают. Этот магический ритуал ранее сработал с Агуэро, Головиным, Даудой. А теперь помог забить гол-красавец Милевскому.

Артем Милевский и Тина Канделаки / Фото: Championat.ru

Именно в интервью Савину Милевский недавно сделал громкое признание про секс с Тиной Канделаки. "Это было давно, после чемпионата мира-2006 еще, – рассказал 34-летний Милевский. – Она приезжала снимать "Самый умный" в Киев. Мы списались, увиделись... Она крутая, честно".

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