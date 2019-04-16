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Футболист, который плюнул в соперника в чемпионате Германии, отстранен до конца сезона

Сегодня, 19:29

Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар отстранен до конца сезона за плевок в соперника

Сантьяго Аскасибар
Сантьяго Аскасибар. Фото: Instagram

Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника в матче чемпионата Германии против леверкузенского "Байера", сообщается на официальном сайте клуба. Встреча 29-го тура бундеслиги между "Штутгартом" и "Байером" прошла в субботу, 13 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Аскасибар плюнул в игрока леверкузенской команды Кая Хаверца на 90-й минуте встречи, за что получил прямую красную карточку.

Как отмечается, дисциплинарная инстанция Немецкого футбольного союза (DFB) по итогам эпизода вынесла аргентинцу дисквалификацию сроком до 25 мая. Матчи заключительного 34-го тура Бундеслиги состоятся 18 мая, и, таким образом, Аскасибар уже не поможет "Штутгарту" в нынешнем розыгрыше чемпионата.

"Я уже извинился за свое поведение перед клубом и командой, и конечно, выражаю свои извинения своем оппоненту Каю Хаверцу. Даже если меня провоцировали ранее, я не должен был так поступать", – прокомментировал наказание игрок.

Аскасибар в нынешнем сезоне провел за "Штутгарт" 27 матчей в Бундеслиге. Клуб за пять туров до конца сезона занимает 16-е место в таблице бундеслиги, имея в активе 21 очко.

Сегодня пройдут матчи Лиги чемпионов:


Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

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Тег футболист, дисквалификация, чемпионат Германии, Штутгарт, плевок

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Источники:

Сегодня|Спорт , РСпорт

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