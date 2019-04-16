Футболист, который плюнул в соперника в чемпионате Германии, отстранен до конца сезона

Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар отстранен до конца сезона за плевок в соперника

Сантьяго Аскасибар. Фото: Instagram

Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника в матче чемпионата Германии против леверкузенского "Байера", сообщается на официальном сайте клуба. Встреча 29-го тура бундеслиги между "Штутгартом" и "Байером" прошла в субботу, 13 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Аскасибар плюнул в игрока леверкузенской команды Кая Хаверца на 90-й минуте встречи, за что получил прямую красную карточку.

Как отмечается, дисциплинарная инстанция Немецкого футбольного союза (DFB) по итогам эпизода вынесла аргентинцу дисквалификацию сроком до 25 мая. Матчи заключительного 34-го тура Бундеслиги состоятся 18 мая, и, таким образом, Аскасибар уже не поможет "Штутгарту" в нынешнем розыгрыше чемпионата.

"Я уже извинился за свое поведение перед клубом и командой, и конечно, выражаю свои извинения своем оппоненту Каю Хаверцу. Даже если меня провоцировали ранее, я не должен был так поступать", – прокомментировал наказание игрок.

Аскасибар в нынешнем сезоне провел за "Штутгарт" 27 матчей в Бундеслиге. Клуб за пять туров до конца сезона занимает 16-е место в таблице бундеслиги, имея в активе 21 очко.

Сегодня пройдут матчи Лиги чемпионов:

Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Футболист, который плюнул в соперника в чемпионате Германии, отстранен до конца сезона". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня|Спорт , РСпорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.