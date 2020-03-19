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Футболист "Манчестер Юнайтед" показал, в какой амуниции ходит в магазины во время коронавируса

19 марта, 10:15

Вадим Авдасев

Джесси Лингард сам обеспечивает себя предметами первой необходимости

Во время карантина из-за пандемии коронавируса спортсмены занимаются непривычными занятиями. Например, футбольные звезды показали, как развлекаются во время карантина. Кто-то сидит дома, а кто-то сам ходит по магазинам. Как, например, атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.

27-летний футболист показал в соцсетях фото, где он подготовился к шоппингу. Чтобы не остаться без продуктов и товаров первой необходимости, игрок идет в магазины и перед выходом одевается так, чтобы максимально себя обезопасить от возможности заразиться. Джесси прикрылся огромной черной маской, за которой его даже сложно узнать, а также перчатки, поскольку известно, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и через грязные руки. При этом он облачился в голубой свитер и шапку – цвета конкурентов из "Сити". К слову, мы писали, что Лингард уже не нужен "Манчестер Юнайтед" и покинет команду в ближайшее трансферное окно – летом.

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Если судить по жестам спортсмена, то настроение у него неплохое и в панику он не впадает.

Читайте, как футболист за 32 миллиона не может забить в чемпионате Англии больше года.

Смотрите, как Джесси Лингард забивал за "Манчестер Юнайтед" в еврокубках

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол магазин Instagram коронавирус шоппинг Джесси Лингард

Источник: isport.ua

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