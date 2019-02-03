Футболист наступил ногой на лицо соперника: появилось фото 18+

Нельсон Оливейра из "Рединга" попал в больницу с травмами лица после того, как на него наступил игрок "Астон Виллы" во время матча

Нельсон Оливейра. Фото: Instagram

Футболист наступил ногой на лицо соперника: появилось фото 18+ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f0/87b/5c56f087b7a3a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f0/87b/5c56f087b7a3a.png 2019-02-03T15:50:52+02:00 Футбол Нельсон Оливейра из "Рединга" попал в больницу с травмами лица после того, как на него наступил игрок "Астон Виллы" во время матча

Во время матча 30-го тура английского Чемпионшипа (второй по силе дивизион чемпионата Англии по футболу) между клубами "Рединг" и "Астон Вилла" (завершился 0:0) серьезное повреждение получил форвард хозяев Нелсон Оливейра. После одного из единоборств с защитником гостей Тайроном Мингсом тот случайно наступил ему на лицо. После этого игрока "Рединга" увезли в больницу.

В Twitter было опубликовано фото Оливейры после случившегося. На нем видно, насколько серьезно пострадало лицо игрока.

Напомним, что в прошлом году футболист "Вест Бромвича" Рондон нанес двойной перелом игроку "Эвертона" Маккарти. Инцидент произошел во втором тайме, когда Рондон вышел на ударную позицию и был готов пробить ворота соперника, но Маккарти в рискованном подкате выбил мяч из-под ноги форварда. В итоге Рондон вместо игрового снаряда попал по ноге защитника.

А в НХЛ случилась ужасная травма: хоккеисту разорвало почку. Скотти Апшолл получил повреждение после силового приема соперника.

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Источники: СЭ , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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