Футболист наступил ногой на лицо соперника: появилось фото 18+
Нельсон Оливейра из "Рединга" попал в больницу с травмами лица после того, как на него наступил игрок "Астон Виллы" во время матча
Во время матча 30-го тура английского Чемпионшипа (второй по силе дивизион чемпионата Англии по футболу) между клубами "Рединг" и "Астон Вилла" (завершился 0:0) серьезное повреждение получил форвард хозяев Нелсон Оливейра. После одного из единоборств с защитником гостей Тайроном Мингсом тот случайно наступил ему на лицо. После этого игрока "Рединга" увезли в больницу.
В Twitter было опубликовано фото Оливейры после случившегося. На нем видно, насколько серьезно пострадало лицо игрока.
Anyway #MOTD update on Nelson Oliveria ........ bosh pic.twitter.com/LbK2lDZcEf— Glass Hopper (@glasshopper_187) 3 лютого 2019 р.
Напомним, что в прошлом году футболист "Вест Бромвича" Рондон нанес двойной перелом игроку "Эвертона" Маккарти. Инцидент произошел во втором тайме, когда Рондон вышел на ударную позицию и был готов пробить ворота соперника, но Маккарти в рискованном подкате выбил мяч из-под ноги форварда. В итоге Рондон вместо игрового снаряда попал по ноге защитника.
А в НХЛ случилась ужасная травма: хоккеисту разорвало почку. Скотти Апшолл получил повреждение после силового приема соперника.
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