Футболист, не пожавший руку Путину после финала ЧМ-2018, может не вернуться в "Динамо"

Сегодня, 12:31

Пиваричем заинтересовался клуб из Испании

Йосип Пиварич. Фото AFP
Йосип Пиварич. Фото AFP

Левый защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Йосип Пиварич может продолжить карьеру в чемпионате Испании.  Как утверждает местная пресса, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован "Бетис". Впрочем, "зелено-белые" рассматривают целый ряд футболистов, которые могли бы закрыть проблемную позицию.

Вполне возможно, что "бело-синие" отпустят Пиварича, поскольку в июле подписали на эту позицию бразильца Сидклея – заплатили "Атлетико Паранаэнсе" порядка 5 миллионов евро.

Отметим, что Пиварич, который был приобретен прошлым летом у загребского "Динамо", довольно быстро стал основным игроком команды Александра Хацкевича – принял участие в 21 поединке минувшего розыгрыша чемпионата Украины.

Вместе со сборной Хорватии Пиварич дошел до финала чемпионата мира 2018 года, где его команда уступила Франции со счетом 2:4. Александр Хацкевич заявил, что хорват должен прибыть в расположение "Динамо" 2 августа.

Напомним, что защитник "Динамо" Йосип Пиварич не пожал руку Владимиру Путину во время церемонии награждения финалистов ЧМ-2018. Хорватский футболист прошел мимо президента России.
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