Футболист неточным ударом разбил собственное авто: эпичная реакция бедолаги

Пирс Суини неудачно пробил во во время тренировки

/ Фото: Twitter

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Курьезный эпизод произошел во время тренировки команды третьего по силе дивизиона Англии "Эксетер Сити". Ирландский защитник Пирс Суини во время разминки неудачно пробил по воротам, да так приложился, что мяч улетел далеко за пределы поля, приземлившись на соседней автостоянке.

Суини отправился на парковку за мячом, а там его ждал неприятный сюрприз. Оказывается, футболист запустил круглым снарядом по своему же автомобилю. Реакция игрока была красноречивой: Пирс схватился за голову и молча смотрел на передок авто. Местные СМИ сообщили, что мощным ударом Суини разбил окно в авто, а другие написали, что пострадало лобовое стекло.

Ранее мы писали, что в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил. Невероятно курьезный момент произошел в матче заключительного тура четвертого дивизиона чемпионата Голландии по футболу, в котором "Харкемасе Бойз" принимал на своем поле "Хоек".

Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

Смотрите, как вратарь "Челси" забил гол в свои ворота глазом:

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