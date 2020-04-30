Футболист-одуванчик поможет спасти бельгийский гранд от банкротства

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель пытается уговорить своего бывшего одноклубника по "Стандарду" Маруана Феллайни спасти льежский клуб от банкротства. Оба полузащитника являются воспитанниками "Стандарда", за который они вместе выступали с 2006 по 2008 год. Сейчас Феллайни защищает цвета китайского клуба "Шаньдун Лунэн". Отмечается, что Маруан одолжит "красным" три миллиона евро.

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Президент "Стандарда" Бруно Венанци заявил, что для спасения клуба нужно собрать 12 миллионов евро до 30 июня. Федерации футбола Бельгии усомнилась в финансовой стабильности льежцев, поскольку клуб не смог предоставить подтверждение о выплате бонусов восьми своим футболистам за февраль 2020 года на общую сумму более миллиона евро.

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Напомним, руководство лиги рекомендовало досрочно завершить сезон и признать чемпионом "Брюгге" украинца Эдуарда Соболя из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.

Кстати, нашелся французский футболист, которого объявили пропавшим в ОАЭ во время карантина.

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