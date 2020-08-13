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Футболист отбывает срок за протесты в Беларуси: сколько получил звездный нападающий БАТЭ

13 августа, 19:14

Елена Павлова Елена Павлова

До этого пропавшего Сароку искали больше суток

Нападающий БАТЭ Антон Сарока, задержанный правоохранительными органами во время акции протеста в Беларуси, получил семь суток административного ареста – сообщает Tut.by. Сперва сообщалось, что 28-летний форвард пропал – в течение 12 августа он не выходил на связь. Позже стало известно, что футболист был задержан вечером 11 числа.

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В этом сезоне белорусской Суперлиги Сарока провел пять матчей за БАТЭ, в которых забил два мяча. 28-летний форвард перешел в клуб из Борисова в марте 2019 года из бельгийского "Локерена". Также в активе Антона Сароки 15 матчей за сборную Беларуси, в которых он забил 7 голов. В частности, форвард отличился в гостевом поединке против будущего чемпиона мира Франции в квалификации ЧМ-2018, проигранном белорусами со счетом 1:2.

Антон Сарока
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Антон Сарока / Фото: Getty Images

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В списке людей, получивших наказание за участие в митингах, также значится более 500 фамилий. Некоторым из задержанных дали по 25 суток административного ареста. Также ранее в Беларуси правоохранители избили хоккеиста: под горячую руку силовиков попал Илья Литвинов.

Добавим, что футболист БАТЭ Антон Сарока и хоккеист "Динамо-Молодечно" Илья Литвинов – не единственные известные спортсмены, которых задержали во время протестов в Беларуси. Такая же судьба ранее постигла бойца смешанных единоборств Алексея Кудина.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь задержание футболист БАТЭ Антон Сарока
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