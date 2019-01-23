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Футболист отправил сообщение перед пропажей самолета: "Он вот-вот развалится. Как же страшно"

Сегодня, 10:11

Игрок "Кардиффа" пропал с радаров над Ла-Маншем в понедельник вечером, его поиски продолжаются до сих пор

Фанаты надеются, что Сала выжил в авиакатастрофе
Фанаты надеются, что Сала выжил в авиакатастрофе. Фото: AFP
Футболист отправил сообщение перед пропажей самолета: "Он вот-вот развалится. Как же страшно" //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/820/783/5c48207835e5e.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/820/783/5c48207835e5e.jpg Футбол Игрок "Кардиффа" пропал с радаров над Ла-Маншем в понедельник вечером, его поиски продолжаются до сих пор

Нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем. Напомним, в понедельник вечером Сала попрощался с бывшими партнерами по "Нанту" и вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей. Известно, что пилот делал запрос на экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии.

"Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф.

Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке?

Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно", – говорилось в сообщении.

Спасательные службы начали поиски пропавшего самолета, но в 2 часа ночи операцию пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий. Утром поиски снова возобновились и продлились до захода солнца. Позже полиция объявила новые подробности по поводу поиска пропавшего самолета с Сала на борту. Спасатели уже обследовали область в 2991 квадратных километра. Позже полицейские выступили с заявлением, где говорилось, что, если самолет действительно приземлился в воду, шансы на выживание на данном этапе минимальны.

футбол, футболист, авиакатастрофа, кардифф, Эмилиано Сала

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