Футболист отпраздновал гол, похлопав и поклонившись пустым трибунам

Несмотря на глобальную вспышку коронавируса, чемпионат Австралии не был прерван, но матчи проходят при пустых трибунах. Без зрителей проходила игра между командами "Вестерн Сидней Уондерерс" и "Сидней". На 35-й минуте нападающий "Сиднея" Адам Ле Фондр открыл счет, после чего демонстративно похлопал пустым трибунам и даже поклонился.
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На 82-й минуте "Вестерн Сидней Уондерерс" сумел счет сравнять. Встреча завершилась вничью – 1:1. После этой ничьи "Сидней" продолжает с большим преимуществом возглавлять турнирную таблицу, а их земляки "окопались" в нижней ее части.
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