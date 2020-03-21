Футболист отпраздновал гол, похлопав и поклонившись пустым трибунам

Адам Ле Фондр решил, что пустые трибуны это не помеха

Несмотря на глобальную вспышку коронавируса, чемпионат Австралии не был прерван, но матчи проходят при пустых трибунах. Без зрителей проходила игра между командами "Вестерн Сидней Уондерерс" и "Сидней". На 35-й минуте нападающий "Сиднея" Адам Ле Фондр открыл счет, после чего демонстративно похлопал пустым трибунам и даже поклонился.

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На 82-й минуте "Вестерн Сидней Уондерерс" сумел счет сравнять. Встреча завершилась вничью – 1:1. После этой ничьи "Сидней" продолжает с большим преимуществом возглавлять турнирную таблицу, а их земляки "окопались" в нижней ее части.

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