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Футболист отпраздновал гол, похлопав и поклонившись пустым трибунам

21 марта, 19:30

Максим Перепелица

Адам Ле Фондр решил, что пустые трибуны это не помеха

Несмотря на глобальную вспышку коронавируса, чемпионат Австралии не был прерван, но матчи проходят при пустых трибунах. Без зрителей проходила игра между командами "Вестерн Сидней Уондерерс" и "Сидней". На 35-й минуте нападающий "Сиднея" Адам Ле Фондр открыл счет, после чего демонстративно похлопал пустым трибунам и даже поклонился.

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На 82-й минуте "Вестерн Сидней Уондерерс" сумел счет сравнять. Встреча завершилась вничью – 1:1. После этой ничьи "Сидней" продолжает с большим преимуществом возглавлять турнирную таблицу, а их земляки "окопались" в нижней ее части.

Кстати, защитник "Динамо" рассказал, чем занимает во время карантина. Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о том, как проводит время во время карантина COVID-19, а также о своем домашнем питомце – йоркширском терьере.

Стоит добавить, что сайт "Сегодня" объяснял, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Австралии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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