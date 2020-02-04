Футболист подарил футболку 80-летней болельщице и довел ее до слез

Хоакин. Фото: realbetisbalompie.es

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Известный испанский футболист Хоакин осчастливил 80-летнюю болельщицу "Бетиса". В декабре прошлого года в матче чемпионата страны против "Атлетика" 38-летний футболист оформил хет-трик. После встречи пожилая женщина попросила у него футболку на память, но игрок отказал, объяснив это тем, что хочет оставить ее себе, вряд ли он еще в таком возрасте сможет забить три мяча, но пообещал сделать презент многолетней фанатке в будущем.

И вот этот день настал. После встречи с "Реал Сосьедадом" Хоакин снова встретил болельщицу и в этот раз уже не смог ей отказать. Только посмотрите, сколько радости бабушке принесла футболка ее кумира.

Хоакин является воспитанником "Бетиса", он выступал за клуб с 1999 по 2006 год, после чего перебрался в "Валенсию". Затем в его карьере были "Малага" и "Фиорентина", а в 2015 году он снова вернулся в родную команду. В составе сборной Испании он провел более 50 матчей и участвовал в двух чемпионатах мира и чемпионате Европы.

Недавно мы писали, что соперник сборной Украины оплатил бензин фанату, у которого на заправке "заглючила" банковская карта. Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер выручил болельщика своего клуба.

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