Футболист пожаловался на то, что тренер соперника слал ему воздушные поцелуи во время матча

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье рассказал, что помощник главного тренера "РБ Лейпциг" Жолт Леу пытался спровоцировать его на последних минутах матча Лиги Европы.

"Ассистент тренера "Лейпцига" делал какие-то дикие вещи, чтобы спровоцировать меня. Он подмигивал мне и слал воздушные поцелуи. Мне кажется такое поведение просто аморально. Он перешел все границы. Если ты лидируешь, стоит заткнуться и уважать соперника", – цитирует Инсинье Sky Sport Italia.

"Наполи" сумел добиться победы в Германии со счетом 2:0, но из-за домашнего поражения 1:3 покинул турнир.

Напомним, что в четверг киевское "Динамо" сыграло в нулевую ничью с АЕКом. Первые матч в Афинах завершился со счетом 1:1, так что команда Александра Хацкевича проходит в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезд.