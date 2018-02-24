Футболист пожаловался на то, что тренер соперника слал ему воздушные поцелуи во время матча

Сегодня, 10:08

Лоренцо Инсинье считает такое поведение аморальным

Лоренцо Инсинье. Фото AFP
Лоренцо Инсинье. Фото AFP

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье рассказал, что помощник главного тренера "РБ Лейпциг" Жолт Леу пытался спровоцировать его на последних минутах матча Лиги Европы.

"Ассистент тренера "Лейпцига" делал какие-то дикие вещи, чтобы спровоцировать меня. Он подмигивал мне и слал воздушные поцелуи. Мне кажется такое поведение просто аморально. Он перешел все границы. Если ты лидируешь, стоит заткнуться и уважать соперника", – цитирует Инсинье Sky Sport Italia.

"Наполи" сумел добиться победы в Германии со счетом 2:0, но из-за домашнего поражения 1:3 покинул турнир.

Напомним, что в четверг киевское "Динамо" сыграло в нулевую ничью с АЕКом. Первые матч в Афинах завершился со счетом 1:1, так что команда Александра Хацкевича проходит в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезд.

Вчера состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. "Динамо" предстоит сыграть с римским "Лацио". Интересно, что другой представитель Украины в еврокубках донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги чемпионов встречается с "Ромой".
футбол, Лига Европы, Наполи, Лоренцо Инсинье, ФК Лейпциг

Вы сейчас просматриваете новость "Футболист пожаловался на то, что тренер соперника слал ему воздушные поцелуи во время матча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dynamo.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото AFP

УЕФА может запретить российским фанатам посещать выездные матчи

Вчера, 21:16

Болельщики "Спартака" спровоцировали беспорядки в Испании

Футбол

Тренеры "Динамо" и АЕКа после матча в Киеве. Фото AFP

Греческая пресса сокрушается после матча "Динамо" - АЕК: "Вылетели от явно худшей команды"

Вчера, 15:39

После вылета афинского АЕКа из Лиги Европы греческая спортивная пресса пишет о несправедливости такого результата
Загрузка...

Футбол

В пятницу "Динамо" узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Вчера, 14:14

Сегодня киевское "Динамо" узнало своего следующего соперника в еврокубке

Футбол

"Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP

С кем сыграет "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы

Вчера, 14:12

Украинский клуб узнал соперника в следующей стадии плей-офф еврокубка

Футбол

Боллеьщик "Спартака" в Бильбао перед матчем. Фото AFP

"Российским фанатам не стоило приезжать в Бильбао": глава испанской лиги

Вчера, 08:07

В результате провокаций ультрас "Спартака" и последовавших после этого столкновений погиб испанский полицейский

Футбол

"Арсенал" проиграл "Эстерсунду" в Лондоне, но вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Вчера, 00:13

В четверг прошли ответные поединки 1/16 финала еврокубка, а в пятницу состоится жеребьевка 1/8 финала
Загрузка...