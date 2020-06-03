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Футболист проедет на велосипеде 600 километров в свой бывший клуб: все ради благотворительности

3 июня, 23:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Фред преодолеет 600 километров от Белу-Оризонти до Рио-де-Жанейро

Бывший игрок сборной Бразилии Фред проедет 600 километров на велосипеде в благотворительных целях. 36-летний нападающий ушел из "Крузейро", чтобы вернуться в свою предыдущую команду "Флуминенсе". По этому случаю он удивил болельщиков объявлением, что проедет около 600 километров от Белу-Оризонти до Рио-де-Жанейро, чтобы присоединиться к своему новому клубу. Впрочем, сделает он это в рамках благотворительного велопробега. Ранее мы писали, что звездный футболист "Арсенала" жертвует деньги на операции детям.

"Цель состоит в том, чтобы собрать еду для 4000 семей. Я еду на велосипеде, а вы жертвуете из своего дома – вот так мы будем вместе в этом деле", – написал Фред в Instagram, где у него 2,6 миллиона подписчиков.

INSTAGRAM

За свою карьеру Фред успел поиграть за такие команды как Америка Минейро, Крузейро, французский "Лион", "Флуминенсе", "Атлетико Минейро". На его счету 39 матчей и 18 голов за сборную Бразилии, с которой онпобеждал на Кубке Америки (2007) и Кубке Конфедерация (2013).

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благотворительность футболист сборная Бразилии

Источник: Террикон

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