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Футболист против мотоцикла: игрок, который не нужен "МЮ", выиграл забег у байка

Сегодня, 12:44

33-летний Антонио Валенсия, с которым не захотел продлевать контракт "МанЮнайтед", показал феноменальную скорость

Футболист-молния Антонио Валенсия
Футболист-молния Антонио Валенсия. Фото: Getty Images
Футболист против мотоцикла: игрок, который не нужен "МЮ", выиграл забег у байка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/397/a51/5c8397a51752e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/397/a51/5c8397a51752e.png Футбол 33-летний Антонио Валенсия, с которым не захотел продлевать контракт "МанЮнайтед", показал феноменальную скорость

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия не растерял скоростные данные даже в свои 33 года. Эквадорец выложил видео, на котором он соревнуется в скорости с мотоциклом на пляже. Если на первых секундах мотоцикл обгоняет Валенсию, то уже через несколько десятков метров Антонио устранил отставание и лихо убежал вперед. Сумасшедшая форма!

INSTAGRAM (@antoniovalencia2525)

Этим видео 33-летний Валенсия намекнул своим потенциальным работодателям, что он еще на многое способен.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" не стал продлевать контракт с Антонио, являющимся главным старожилом команды. "Красные дьяволы" должны были активировать опцию дополнительного года для 33-летнего эквадорца до пяти часов вечера в прошлую пятницу, однако этой опцией не воспользовались. Таким образом, Валенсия покинет "МЮ" летом. Поговаривают, что "красные дьяволы" хотят приобрести вместо него защитника "Ювентуса" Жоау Канселу.

Как сообщалось, ранее капитану "Манчестер Юнайтед" пришлось извиняться за "лайк" под постом об отставке Жозе Моуринью. Однако уход португальца не произвел положительного эффекта на положение Валенсии в команде.

Также ранее УЕФА объяснил, почему в матче "ПСЖ" – "МЮ" был назначен пенальти.

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Тег Манчестер Юнайтед, Антонио Валенсия

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Сегодня|Спорт

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