Футболист "Реала" хочет уйти из клуба ради чемпионата Англии

Полузащитник "Реала" Иско не желает переходить в лондонский "Челси", предпочитая при этом трансфер в другой клуб английской Премьер-лиги – "Манчестер Сити".
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В подписании Иско заинтересован и главный тренер действующих чемпионов Англии Пеп Гвардиола. В нем он видит идеальную замену Давиду Силве, который по завершении сезона покинет команду.
Наставник "Реала" Зинедин Зидан будет блокировать любой трансфер Иско в зимнее трансферное окно, тогда как летом варианты с продажей 27-летнего полузащитника будут рассматриваться.
В этом сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в 10 матчах. Полузащитник не забил ни одного гола и отметился одной результативной передачей.
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Кстати, как мы писали ранее, не Роналду и не Месси назван самым обсуждаемым футболистом года в Twitter. Этого звания по итогам 2019-го удостоился бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.
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