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Футболист "Реала" хочет уйти из клуба ради чемпионата Англии

26 декабря, 23:36

Испанский полузащитник хочет перебраться к Гвардиоле

Иско и Бэйл

Иско и Бэйл / Фото: Reuters

Полузащитник "Реала" Иско не желает переходить в лондонский "Челси", предпочитая при этом трансфер в другой клуб английской Премьер-лиги – "Манчестер Сити".

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В подписании Иско заинтересован и главный тренер действующих чемпионов Англии Пеп Гвардиола. В нем он видит идеальную замену Давиду Силве, который по завершении сезона покинет команду.

Иско

Иско / Фото: AFP

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Наставник "Реала" Зинедин Зидан будет блокировать любой трансфер Иско в зимнее трансферное окно, тогда как летом варианты с продажей 27-летнего полузащитника будут рассматриваться.

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В этом сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в 10 матчах. Полузащитник не забил ни одного гола и отметился одной результативной передачей.

Смотрите, как "Брюгге" проиграл "Реалу" в матче Лиги чемпионов:

Кстати, как мы писали ранее, не Роналду и не Месси назван самым обсуждаемым футболистом года в Twitter. Этого звания по итогам 2019-го удостоился бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Иско

Источник: Football Espana

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