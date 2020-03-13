Футболист "Реала" признался, что плавал в одном бассейне с зараженным коронавирусом игроком

Интересным признанием поделился футболист мадридского "Реала" Лука Йович. 22-летний серб рассказал, что на днях он проходил восстановительные процедуры в одном бассейне с игроком, который заражен коронавирусом. Естественно, на тот момент еще не было известен, что тот болен. Вчера мы писали, что из-за коронавируса у баскетболиста "Реала" остановили чемпионат Испании по футболу.

Йович не уточнил, был ли с ним в бассейне баскетболист, то ли коронавирус нашли уже у кого-то из футбольной команды. В данное время "Реал" сидит в самоизоляции, что и подтвердил Лука:

"Нас всех уже оповестили, что тренировок в ближайшие две недели не будет. Все должны были поехать по домам и не покидать Мадрид. Поскольку я был травмирован, то последние два-три дня не тренировался и восстанавливался в том же бассейне, что и зараженный игрок. Это было неизбежно, ведь я не знал об этом. Сейчас я чувствую себя хорошо и не имею симптомов заражения. Ждем решение клуба".

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