Футболист российского клуба обвиняется в изнасиловании: уже в третий раз

Аналогичные дела в его отношении заводились дважды, однако его вина не была доказана

Бабакар Сарр. Фото: ФК "Енисей".

Футболист российского клуба обвиняется в изнасиловании: уже в третий раз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aff/7ad/5c5aff7adac44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aff/7ad/5c5aff7adac44.jpg 2019-02-06T17:39:32+02:00 Футбол Аналогичные дела в его отношении заводились дважды, однако его вина не была доказана

Новичок российского клуба "Енисей" полузащитник Бабакар Сарр является фигурантом дела об изнасиловании, сообщает Nettavisen. 27-летний футболист обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и 14 февраля должен явиться в суд в Норвегии. Расследование дела продолжается. При этом для Сарра это уже не первое обвинение подобного характер – аналогичные дела в его отношении заводились дважды, однако в обоих случаях его вина не была доказана.

По информации источника, последний эпизод произошел в отеле в центре Осло в ноябре прошлого года. Утверждается, что помимо Сарра в помещении находились еще один мужчина и две женщины. 26-го числа того же месяца футболист был задержан полицией и провел 12 часов на допросе.

В августе прошлого года Сарр уже появлялся в суде по делу об изнасиловании. Обвинения были сняты, однако он был вынужден заплатить пострадавшей стороне компенсацию. Отмечается, что представители сенегальского футболиста отрицают факт возможного наказания и утверждают, что дело будет закрыто.

В прошлом сезоне Сарр сыграл за "Мольде" 34 матча, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, что недавно из "Шахтера" в "Енисей" перешел украинский защитник Олег Данченко. Он будет выступать в клубе на правах аренды до конца сезона.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Футболист российского клуба обвиняется в изнасиловании: уже в третий раз". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Спорт день за днем Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...