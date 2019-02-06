Футболист российского клуба обвиняется в изнасиловании: уже в третий раз
Аналогичные дела в его отношении заводились дважды, однако его вина не была доказана
Новичок российского клуба "Енисей" полузащитник Бабакар Сарр является фигурантом дела об изнасиловании, сообщает Nettavisen. 27-летний футболист обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и 14 февраля должен явиться в суд в Норвегии. Расследование дела продолжается. При этом для Сарра это уже не первое обвинение подобного характер – аналогичные дела в его отношении заводились дважды, однако в обоих случаях его вина не была доказана.
По информации источника, последний эпизод произошел в отеле в центре Осло в ноябре прошлого года. Утверждается, что помимо Сарра в помещении находились еще один мужчина и две женщины. 26-го числа того же месяца футболист был задержан полицией и провел 12 часов на допросе.
В августе прошлого года Сарр уже появлялся в суде по делу об изнасиловании. Обвинения были сняты, однако он был вынужден заплатить пострадавшей стороне компенсацию. Отмечается, что представители сенегальского футболиста отрицают факт возможного наказания и утверждают, что дело будет закрыто.
В прошлом сезоне Сарр сыграл за "Мольде" 34 матча, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.
Напомним, что недавно из "Шахтера" в "Енисей" перешел украинский защитник Олег Данченко. Он будет выступать в клубе на правах аренды до конца сезона.
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