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Футболист с перегаром в "украинских" цветах забил первый гол после ухода из "Динамо"

2 февраля, 14:17

Скандальный вингер Жерсон Родригес открыл счет своим мячам за "Анкарагюджю", реализовав пенальти

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

Полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес, перешедший в "Анкарагюджю" на правах аренды, успешно дебютировал за турецкий клуб. 24-летний люксембуржец попал в стартовый состав на матч 20-го тура чемпионата Турции против "Касымпаши", а во втором тайме забил и свой дебютный гол за клуб из Анкары.

Поразить ворота "Касымпаши" Жерсону Родригесу удалось на 50-й минуте поединка, когда его клуб "Анкарагюджю" проигрывал со счетом 0:1. Хозяева поля заработали право на пенальти, и подошедший к "точке" Жерсон удачно его исполнил – кипер гостей прыгнул в один угол, тогда как Родригес направил мяч в другой. Счет в матче стал 1:1. Он и оказался в итоге окончательным.

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Символично, что "Анкарагюджю" проводил этот матч в "сине-желтой" форме. Таким образом Жерсон Родригес, не сумевший прижиться в Украине, в Турции играет в цветах нашей страны.

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Напомним, выступая за "Динамо", Жерсон Родригес отметился весьма скандальным нравом. Он позволял себе публично высказывать недовольство Алексеем Михайличенко. При этом, по данным СМИ, нередко на тренировки "Динамо" Жерсон приезжал с перегаром.

Смотрите, как Родригес забивал в свои ворота в матче Люксембург – Украина

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Динамо Киев чемпионат Турции Жерсон Родригес Анкарагюджю

Источник: Сегодня|Спорт

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