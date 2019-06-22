Футболист сборной Нигерии потерял сознание на тренировке

Самуэль Калу попал в больницу перед стартовым матчем с Бурунди

Калу (справа) на тренировке сборной Нигерии. Фото: AFP

Полузащитник сборной Нигерии Самуэль Калу потерял сознание на пятничной тренировке своей команды, которая готовится к старту в Кубке африканских наций.

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По информации источника, 21-летний футболист упал без сознания во время подготовки команды к стартовой игре в КАН-2019 с Бурунди. Игрок сразу же был доставлен в больницу. Позже представитель нигерийской федерации футбола Адемола Олахире сообщил: "Мне сказали, что Самуэль Калу находится в стабильном состоянии. Его доставили в больницу, где ему сделали анализы. Сейчас он в порядке. У него случилось обезвоживание организма".

Ожидается, что уже 22 июня Калу, выступающий за "Бордо", сможет принять участие в дебютной игре своей сборной в Кубке африканских наций – 2019.

21 июня стартовал Кубок Африканских наций. Турнир продлится до 19 июня, а финальный поединок состоится на Каирском международном стадионе в столице Египта. Это уже 32-й по счету розыгрыш африканского кубка. Титул чемпиона континента на нем защищает сборная Камеруна, завоевавшая титул в 2017 году. Изначально турнир должны были принимать камерунцы, но из-за задержек с подготовкой инфраструктуры их лишили этого права.

Напомним, что в Европе определился первый в истории победитель Лиги наций. В финале турнира Португалия обыграла команду Голландии:

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