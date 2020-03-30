Футболист сборной призвал всех сидеть дома, после чего в одних тапках разбил свой Range Rover

Капитан бирмингемской "Астон Виллы" Джек Грилиш, выступавший за молодежные сборные Ирландии и Англии, разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина. Как сообщают британские СМИ, Грилиш всю ночь провел в гостях у знакомого. А позже стало известно, что на утро автомобиль футболиста, стоимостью 89 тыс. евро, врезался в две припаркованные машины.

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Джек Грилиш / Фото: Reuters

Джек Грилиш сказал владельцам покореженных автомобилей, что оплатит нанесенный ущерб. При этом к моменту приезда полиции футболист уже исчез. Тем не менее в интернет попало фото с места ДТП, на котором можно увидеть капитана "Астон Виллы" в несколько разобранном состоянии и в белых тапочках.

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Парадокс в том, что незадолго до аварии Джек Грилиш записал видео, в котором призвал всех оставаться дома из-за пандемии коронавируса. "Оставайтесь дома – сохраните жизни", – призывал футболист.

Отметим, что на данный момент из-за распространения коронавирусной инфекции сезон английской Премьер-лиги приостановлен на неопределенный срок. В нынешнем чемпионате Англии Грилиш провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Клуб Джека "Астон Вилла" занимает предпоследнее, 19-е, место в АПЛ.

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