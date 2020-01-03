Футболист сборной России закрутил роман с 17-летней внучкой Ельцина

Федор Смолов с Марией Юмашевой и друзьями на отдыхе / Фото: Instagram

Футболист сборной России и "Локомотива" Федор Смолов, судя по всему, встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Слухи о романе 29-летнего нападающего с юной Марией Юмашевой появились после того, как девушка начала оставлять комментарии к публикациям Смолова в Instagram.

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А 3 января Смолов опубликовал в сторис Instagram совместную фотографию с Марией. На снимке девушка прижимается к Смолову.

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Кроме того, Смолов выложил в Instagram фотографию с отдыха с друзьями. На этом снимке Юмашева обнимает Федора:

Девушка родилась в 2002 году в Лондоне в семье младшей дочери Бориса Ельцина – Татьяны Юмашевой и Валентина Юмашева. Мария всю жизнь живет за границей. В совершенстве говорит на английском и французском. Училась в частной школе, занималась балетом и музыкой. Также увлекалась теннисом, плаванием, верховой ездой, живописью и брала уроки вокала. Смолов два года (2013-2015) состоял в браке с телеведущей и моделью Викторией Лопыревой.

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